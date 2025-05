El sueño de Pau Navarro, el 'Xiquet de la Vilavella'

Tiene 20 años y está viviendo como realidad el sueño de cualquier niño de la provincia. Tras iniciarse en el CD Roda, en 2020 pasó a la dinámica del Villarreal CF al fútbol base de la Cantera Grogueta y ha ido dando pasos agigantados en la entidad pasando fugazmente por juvenil A, Villarreal C y el filial. Pau Navarro Badenes (25/04/2005) todavía se pellizca cada mañana por lo que está viviendo.

«Es increíble, antes los veía pasar para entrenar y ahora me ejercito, juego con ellos y los tengo como compañeros», explica sobre el proceso de pasar de ser un prometedor futbolistas del Villarreal B a consolidarse en el primer equipo.

La plantilla del Villarreal celebró la clasificación para la Champions. / Villarreal CF

Como uno más

El pasado domingo, el Xiquet de la Vilavella era uno más en las celebraciones sobre el césped de Monjuic en las celebraciones tras ganar al Barcelona y haber logrado el billete matemático para la Liga de Campeones. «Todo el equipo se lo merecía», indica con la ilusión de ese niño que ve el sueño cumplido.

Sobre la gesta de ganarle al campeón de LaLiga, reconoce que «cuando supimos que iban a sacar a su mejor equipo entendimos que debíamos dar el máximo para ganar o puntuar y clasificarnos».

Incluso le hace gracia pensar en que se colaron en la fiesta del campeón. «Al final ellos festejaron LaLiga y nosotros lo nuestro, porque es una clasificación histórica para la Champions», argumenta.

Pau Navarro (i), Gerard Moreno, Etta Eyong y Juan Foyth (d) celebran el triunfo del Villarreal en Girona. / Villarreal CF

Satisfacción personal

La vida le ha cambiado en muy poco tiempo a un Pau Navarro que confiesa su experiencia en la Liga de Campeones en el pasado. «Yo la última Champions la viví desde la grada y la verdad es que me lo pasé muy bien, ya que se alcanzaron las semifinales», destaca.

El de la Vilavella no oculta que su propósito es «trabajar duro para poder participar en la próxima Champions desde el campo».

«Si lo piensas no te lo crees, porque no es lo mismo vivirlo desde la grada. No me imagino cómo será vivirlo desde el césped», reconoce con mirada de ilusión.

Pau Navarro se ha afianzado en el Villarreal. / Villarreal CF

Adaptándose a la élite

En relación a sus distintos momentos en la temporada, Pau salió ofuscado cuando le sustituyeron al descanso del partido ante el Leganés, pero lo contrarrestó siendo titular y cuajando un gran encuentro ante el Barcelona, secando nada menos que a Raphinha.

«Físicamente me costó aquel día (Leganés), pero cierto es que ante el Barça todo el equipo trabajamos muy bien. Nos merecíamos un partido así», añade un Pau Navarro que considera determinante «comportarse como un equipo».

«Cada compañero da el máximo y se ha demostrado que, pese a las bajas, juegue quien juegue somos un equipazo», finaliza el Xiquet que se ha hecho mayor.