¡Hasta 'The New York Times' reconoce el 'temporadón' de Ayoze!

Luis de la Fuente dará el lunes la lista para la fase final de la Nations League, pero en ella no estará el presumible máximo goleador español de la temporada. Ayoze Pérez, sustituido en Montjuïc, se descarta para el cierre del ejercicio (este domingo, en el Estadio de la Cerámica, contra el Sevilla FC) y también para la selección española, que el 5 de junio del 2025 disputará contra Francia la semifinal en Stuttgart (tanto la final como el encuentro por el tercer y cuarto puesto son tres días después; bien contra la anfitriona Alemania, bien frente a Portugal).

«Tengo unas molestias importantes en el isquio», apuntó. «Tuve esa sensación en el partido contra el Barça», ahondó el tinerfeño. «El domingo [por el próximo] no estaré; y después veremos por los timings», dijo Ayoze sobre los plazos de la recuperación de su lesión muscular, antes de añadir que «está complicado» ir a la Nations League. Con todo, estima que el seleccionador «siempre lleva los mejores y tenemos grandes delanteros en España».

Las mejores imágenes de la comida de despedida a una temporada Champions del Villarreal / Erik Pradas

De la tristeza a la alegría

El prestigioso rotativo estadounidense The New York Times, a través de su suplemento deportivo The Athletic, ha elegido al once ideal de LaLiga EA Sports, en el que el Villarreal está doblemente representado por Ayoze Pérez y Sergi Cardona.

Erik Pradas

El Submarino es el segundo equipo de Primera División más representado, por detrás de los cuatro futbolistas del Barcelona: Iñigo Martínez, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal.

Los otros cinco jugadores que completan el equipo son: Joan García (Espanyol), Óscar Mingueza (Celta), Dani Vivian (Athletic Club), Fede Valverde (Real Madrid) e Isco Alarcón (Betis).