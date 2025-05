De leyenda a leyenda: El emotivo mensaje de Gerard Moreno a Raúl Albiol: "Sólo te puedo dar las gracias"

De leyenda a leyenda. De capitán a capitán. Gerard Moreno ha mantenido una excelente relación con Raúl Albiol desde su llegada en 2019. Muchos viajes, muchos partidos y logros conseguidos. Ambos fueron dos de las piezas más importantes de aquel Villarreal memorable que conquistó la Europa League en 2021 y alcanzó las semifinales en 2022. Al margen de lo futbolístico, ambos han compartido mil momentos, al igual que con otros compañeros que se han sumado a esta despedida como Yeremy Pino o Santi Comesaña.

Estas fueron las palabras que Gerard dedicó a Albiol en una publicación de su Instagram, un día antes de su último partido como amarillo, este domingo contra el Sevilla en el último partido de la temporada: "Aún no me hago a la idea de que mañana será el último día compartiendo vestuario contigo. Has defendido al club por encima de todo y te vas con miles de momentos inolvidables y siendo el mejor central de la historia del @villarrealcf . Una auténtica leyenda con la que he tenido la suerte de compartir momentos únicos!! Ha sido un auténtico honor y un orgullo estar a tu lado! Solo te puedo dar las GRACIAS por todos estos años y enseñarme tantas cosas. Te quiero mucho amigo".

La respuesta de Albol fue escueta y contundente: "Te quiero Frate", acompañado de un corazón.

Para Yeremy Pino, que irrumpió en el primer equipo con apenas 17 años, también ha sido un pilar importante en el vestuario. Estas fueron las palabras del extremo canario, un tipo muy querido en el vestuario.