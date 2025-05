Marcelino, en la previa contra el Sevilla: "Este formato de Champions me parece más atractivo y exigente"

Han sido 37 jornadas de sacrificio, horas de entrenamientos, alegrías en las victorias y sufrimiento en las derrotas. Un final del camino apasionante en una disputa acérrima con el Betis y el Athletic por conseguir un billete Champions que ya está en el bolsillo y con la cremallera puesta. Relajado y feliz por el trabajo realizado, Marcelino compareció en la última previa de la temporada y no dio puntada sin hilo, analizando el partido contra el Sevilla y el devenir en la ilusionante 25/26.

Como en cada plantilla, hay jugadores que han tenido más protagonisto que otros. Sin embargo, para el asturiano uno de los valores de este equipo ha sido la unión y el compañerismo: "Todos nos han llevado a la Champions. Hay quien ha jugado más y quién menos. Pero es trabajo de todos. Es momento de darles las gracias por su compromiso y su fe, por ser un buen grupo humano, por su calidad y actitud. Hay que darle las gracias a todos", respondió de primeras.

Un partido con alicientes

Sería más emocionante aspirar a la cuarta plaza, pero los amarillos tienen el desafío de alcanzar los 70 puntazos, como dijo Roig al término de la primera vuelta: "Vamos a hacer un equipo con jugadores que han jugado más y con han jugado menos. Pondremos a los que más ilusión tienen de jugar. Queremos ganar. Es momento de disfrutar lo que hemos hecho. Pero queremos ganar, sumando 70 puntos. Siendo el tercer equipo que más suma en toda la segunda vuelta y celebrar con nuestra afición la última victoria en casa y la clasificación para la Champions es lo que debemos buscar. Jugamos en nuestro campo. Es un factor más. A ver si ganamos y les agradecemos a todos los jugadores su gran trabajo. Mañana le daremos las gracias a la afición", comentó sobre la fiesta".

Marcelino, en Montjuic. / EFE

Más relajados

Marcelino confirmó la ausencia de Juan Foyth e insistió en que quieren despedirse ganando: "Jugamos contra un rival que también quiere ganar. Cuando no hay necesidad de sumar puntos, los ataques priman sobre las defensas. Vamos a intentar ganar. Soy más de memorizar los números malos. No me gustó ser el año pasado ser el equipo que más goles encaja en la historia del Villarreal, pero no me da tampoco ninguna satisfacción personal ser el más goleador. Lo que me llena de satisfacción es celebrar la temporada tan extraordinaria que ha hecho el equipo, entrando en Champions, con un triunfo ante el Sevilla", lanzó.

Respecto al once, no quiso desvelar quién jugará: "No quiero hablar de nombres. Es nuestra forma de hacerlo. No hablo con los jugadores de la alineación. Solo hablo si creo que hablar con alguno puede ser bueno para su rendimiento o por el bien del equipo. Los jugadores saben el once cuando llegan al campo. Hay jugadores que no han tenido tanta presencia y sí que van a jugar. En la portería, va a pasar como en el resto de líneas".

Planificación próxima temporada

"Es el momento de disfrutar de lo que hemos hecho. No pensar en los que puedan estar o no el año que viene. Cuando acabe la temporada, planificaremos lo que vendrá. Albiol es una leyenda en el Villarreal. Debe estar orgullosísimo de su carrera y de su etapa en este club. Es un jugador muy importante, que ha logrado grandes cosas en el club, como la consecución de la Europa League. Estamos satisfechos con él y con el resto de jugadores. Me acuerdo también de Denis y de Eric, que son hombres con brillantes trayectorias. Han jugado poco y han sumado mucho. Ese tipo de jugadores son los que desea tener el técnico. El futuro lo veremos cuando acabe la temporada.

Marcelino y Flick. / EFE

La sensación de entrar en Champions

"Es una satisfacción muy grande. Llegamos aquí hace año y medio. El equipo estaba en una situación muy complicada. El trabajo de los jugadores nos ha llevado hasta aquí. Estoy muy contento. Ahora era el momento de la confirmación, siendo capaces de ganar cinco partidos consecutivos. Antes ganamos al Betis, cuando ellos llevaban una dinámica ganadora, en su campo. Fue fundamental para llegar a la Champions. Siento alegría y agradecimiento por pertenecer a un club como este. Y a los jugadores por habernos llevado hasta aquí".

El nuevo formato: ¿le gusta?

"Me parece más exigente pero más atractiva, juegas contra 8 equipos diferentes, vamos a enfrentarnos a clubs enormes, es competir cada partido, disfrutarlo, algunas veces nos harán sufrir, pero con la ilusión de pasar a la siguiente ronda, con esa ilusión lo vamos a afrontar. Como dijo el presidente, intentaremos hacer un equipo de lo más competitivo y con el equilibrio económico, creo que tenemos una buena plantilla e intentaremos completarla para tener más alternativas y que la propia Liga y la Copa nos va a exigir"

La exigencia de las tres competiciones

"Miedo no nos debe dar, debemos ser reflexivos para tener una plantilla competitiva, comprometida, creo que es uno de los baluartes y que todos los que estén, que sean capaces de jugar Champions y Liga. Luego todo dependerá de las decisiones que tomemos, nuestra idea es que debemos hacer un buen equipo. Seremos una plantilla diferente a la actual, habrá que buscar perfiles que nos faltan y competir. ¿Qué puede pasar con algunos futbolistas que son importantes? Está los que ellos quieran y el club quiera. Los cuerpos técnicos estamos al margen, el jugador tiene que discernir quedarse o irse y que al club le venga bien la oferta. Esto es fútbol, tenemos una parte importante de la plantilla que nos gustaría que siguiere, pero hasta el 31 de agosto eh cuidado. Esto es el fútbol".

Parejo, su extensión como entrenador

"Dani si él le gusta ser entrenador va a ser entrenador, ve en el campo lo que necesita el equipo en cada momento de acuerdo a lo que el equipo diseñó y tiene la virtud de verlo en el campo. Desde el banquillo es menos difícil, si se propone ser entrenador va a ser entrenador. A parte hay que tener capacidad, dedicación, unos valores y muchas horas de trabajo. Lo importante es que los jugadores quieran desarrollar en el campo de fútbol lo que el entrenador propone y no buscar solo el rendimiento individual porque sino sería una anarquía".