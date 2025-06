Ayoze, un ‘robo’ de Champions para el Villarreal

Fue el 13 de agosto de 2024. Mientras las familias disfrutaban de sus vacaciones, el Villarreal ejecutó un movimiento sorprendente y letal. Por debajo del radar y sin hacer ruido, como cuando un detective investiga y atrapa al sospechoso, la dirección deportiva del Submarino le robó al Betis a Ayoze Pérez por un módico precio de 4 millones de euros. El tinerfeño tuvo que lidiar con la rabia de una afición bética que se sintió traicionada y ha sido una de la gangas de esta Liga, anotando 19 goles (Zarra) y siendo una pieza clave para que el Villarreal vuelva a la Champions. «Fue un verano ajetreado con la Eurocopa y el cambio de club», comentó en una entrevista concedida al programa V Play del Villarreal.

Con las dudas lógicas del primer día en el nuevo cole, el tinerfeño rindió desde el primer día y se echó el equipo a las espaldas, tarea nada sencilla para un rookie. «No me lo esperaba. Nunca sabes como te va a ir y tienes esa cosilla, por suerte ha sido mi mejor temporada en el fútbol profesional», comentó con una sonrisa reluciente.

Ayoze, tras el final del partido. / GABRIEL UTIEL

¿Y cómo puede ser que haya mejorado tanto sus cifras goleadores? Sencillo, por su posición. En el Betis o en la Premier, donde estuvo nueve temporadas, era un extremo izquierdo habilidoso con regate y gol, pero Marcelino le dio una vuelta de tuerca y lo ubicó en su posición natural, segundo punta con libertad de movimientos y más cerca de su presa favorita: la portería rival: «Desde la primera vez que hablé con el míster tenían claro que era para ser delantero. Sentí esa confianza y me hacía especial ilusión volver a mi zona preferida y encima sacar este rendimiento. Allí jugaba en el Tenerife», recuerda sobre su etapa en el club de su tierra.

Su agente, y no solo una vez, le sugirió el Villarreal como una interesante oportunidad para regresar a España. En el mercado de invierno del 2023 lo tenía hecho, pero la revisión médica fallida en el Bournemouth de Nicolas Jackson paralizó la operación: «Hubo contactos avanzados , pero se cayó esa posibilidad. Recalé en el Betis pero estaba destinado. Más vale tarde que nunca», comentó.

Un Ayoze que ha pasado de ser uno de esos futbolistas que hacen carrera fuera del panorama nacional y pasan desapercibidos a crear filias y fobias en dos clubs como el Villarreal y el Betis, además de reafirmarse como uno de los killers de esta Liga, con un olfato de gol impresionante. «En el fondo sabía que antes o después quería volver a España. Por circunstancias fue difícil venir del Newcastle porque había que pagar un traspaso importante y finalmente recalé en el Leicester, donde pasó buenos años».

Ayoze celebra el segundo tanto. / GABRIEL UTIEL

Su estreno en la Champions

Escucha la palabra Champions e inmediatamente se le ilumina la cara. Aunque no lo parezca, el campeón de Europa debutará en la máxima competición continental la próxima temporada, al igual que Nicolas Pepe. «Es curioso porque va a ser la primera vez con 32 años, cuando ya piensas que igual nunca la puedes disputar. Simplemente escuchar el himno ya es especial». Una competición de máximo nivel en la que el Villarreal tiende a competir de maravilla en el rol de ser un equipo sin presión capaz de dar buenos sustos a conjuntos de máximo nivel, como ocurrió en 2006 y 2022, alcanzando el techo de las semifinales. «Queremos competir y disfrutarla. Tengo una plena confianza en el equipo que tendremos. Estarán los mejores clubs de Europa. Lo importante es disfrutarlo y veremos donde nos lleva», lanzó.

Sorprendidos por el nivel

«Oye Ayoze, sabía que eras bueno, pero no tanto», eran las frases que le decían jugadores de la talla de Dani Parejo o Juan Foyth, quiénes alucinaban con las cualidades del tinerfeño. Del mismo modo, el exdelantero del Betis también destacó los compañeros que le habían sorprendido: «Uf, Álex Baena en la selección ya lo conocía y jugando con él entiendes muchas cosas. Juan Foyth también me impresionó, es una pasada. En el vestuario se escuchaba:«Cuando vuelva Foyth el salto que vamos a dar». También me quedo con el talento de Yeremy a pesar de las dificultades que ha pasado. Comesaña, Cardona o Nico, que lo conocía de Inglaterra, también han estado a un nivel excelso».

A su vez, también tuvo buenas palabras hacia Thierno Barry, con quién ha compartido delantera gran parte del curso:«Creo que hemos formado una buena dupla y han sido 30 goles entre los dos. Es su primer año aquí y está en un proceso de crecimiento.

Por último, confesó que sus goles favoritos fueron el del Benito Villamarín, por su importancia, y el del Valladolid, por su belleza. Un fichaje de Champions League.