El Celta de Vigo entra en la puja por Alberto Moleiro, que prioriza el Villarreal

Alberto Moleiro (Santa Cruz de Tenerife, 2003) es uno de los grandes nombres del mercado veraniego en LaLiga. El talentoso extremo de la UD Las Palmas, actualmente concentrado con la selección española sub-21 en Madrid, es el principal objetivo del Villarreal para suplir una hipotética salida de Álex Baena, quien está cerca del Atlético de Madrid en una operación aún sin cerrar. En ese escenario, Moleiro prioriza vestir la camiseta del Submarino, seducido por la posibilidad de disputar la próxima Champions, así como por los lazos personales que le unen a jugadores como Yeremy Pino, Sergi Cardona o Ayoze Pérez, con quién comparte representante.

Moleiro, contra el Atlético de Madrid. / AGENCIAS

Sin embargo, la competencia crece, y según ha informado La Provincia, medio perteneciente a Prensa Ibérica, el Celta de Vigo ha entrado de lleno en la puja con una oferta de 11 millones de euros fijos más tres en variables. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dejó claro que intentarán sacar el mayor rendimiento posible a un futbolista con contrato hasta 2026 y cuya cláusula asciende a 30 millones. No obstante, el reciente descenso a Segunda facilitará una salida por un precio sensiblemente inferior. «Tenemos activos y hay que tratar de extraer el máximo rendimiento económico en beneficio de la UD. Cada cosa tendrá su negociación. Cada jugador, su precio. Hay que esperar a que vengan equipos y apuesten», expresó el dirigente.

Niega el interés del Villarreal

En lo que respecta al Submarino, Ramírez negó cualquier contacto con el club de la Plana Baixa: «No, no me consta. Palabra de honor. No me consta que el Villarreal quiera a un jugador de la UD (...). En este momento no hay nada. Esto acaba de terminar y los equipos se están construyendo. El verano es muy largo, como para todos en Primera y Segunda», zanjó.

Pese a ello, fuentes cercanas al entorno del futbolista confirman el interés del Submarino, aunque el club espera resolver primero la situación de Álex Baena antes de mover ficha de forma definitiva. Así pues, la dirección deportiva amarilla, en sintonía con Marcelino García Toral, continúa trabajando para firmar a un futbolista del agrado del técnico asturiano.

Una salida cantada

La marcha de Moleiro parece cantada. Tras la derrota ante el Leganés en el Estadio Gran Canaria, el jugador se despidió de la afición visiblemente emocionado y permaneció sentado en el banquillo durante más de diez minutos, sin poder contener las lágrimas. Con todo el verano por delante, el Celta quiere adelantarse al Villarreal para hacerse con uno de los perfiles más codiciados del fútbol español. El tinerfeño, eso sí, parece que ya ha elegido destino. Ahora solo falta que las piezas del mercado encajen.