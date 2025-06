El futuro de dos jugadores que pueden condicionar la defensa del Villarreal

Los mercados de verano no son solo para fichar o vender, muchas otras cuestiones son las que deben afrontarse. En el caso del Villarreal CF, el periplo estival del 2025 será muy activo, especialmente porque el haberse clasificado para la Liga de Campeones no solo aporta una inyección económica mayor, si no que la exigencia de la propia competición puede provocar que algunos futbolistas de la plantilla no entre en los planes deportivos y, a su vez, deben buscar otros que refuercen un bloque que debe ser competitivo y del agrado del técnico, Marcelino García Toral.

Dos de los jugadores que sí cuentan para el regreso a la Champions League son dos laterales cuyo futuro es algo incierto en estos momentos, aunque cada uno con una situación diferente: Kiko Femenía y Alfonso Pedraza.

Kiko Femenía con Ayoze por detrás. / VILLARREAL CF

El ‘caso Femenía’

El más urgente es el caso de Kiko Femenía. El alicantino de Sanet y Negrals de 34 años (02/02/1991) termina contrato el 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es libre para irse al club que desee. El lateral derecho desea continuar en el Submarino, ya que de la mano de Marcelino ha recuperado su mejor versión y se ha revalorizado.

Un ‘2’ que el Villarreal quiere conservar en la plantilla, pero dada su edad y el más que seguro fichaje de otro futbolista para dicho puesto para competir en la Champions, provocan que los responsables deportivos del club no vayan a volverse locos por renovarle.

Femenía cuenta con una propuesta formal de la entidad amarilla, con un contrato muy similar al actual, con un fijo más una serie de variables en función de una serie de objetivos deportivos.

Una oferta a la que todavía no ha contestado. El motivo no es otro que, dada dicha mejoría, el futbolista quiere ganar más y, a su vez, pretende que lo que firme sea fijo, que no existan montantes económicos en función de variables .

Kiko tiene propuestas de mayores cantidades económicas de diversos clubs, pero en los mismos ni jugaría la Champions ni tendría a Marcelino de técnico, con quien ha recuperado la autoestima.

El consejero delegado del Subarino, Fernando Roig Negueroles, está confeccionando un nuevo del Villarreal. / Villarreal CF

El Submarino, tranquilo

Por el momento, el Villarreal no se mueve de donde está y el jugador no ha dado una respuesta, por lo que desde Miralcamp ya se trabaja en busca de otros laterales derechos que puedan reforzar al conjunto groguet.

La idea es la de reforzarse con un lateral que compita junto a Foyth e incluso con Pau Navarro como alternativa, aunque el futuro del Xiquet de la Vilavella, en año de Champions, puede variar en función de los refuerzos y no se descarta que pueda salir cedido.

Alfonso Pedraza, en un entrenamiento del Villarreal. / VILLARREAL CF

La situación de Pedraza

En cuanto a Pedraza, al cordobés de San Sebastián de los Ballesteros de 29 años (09/04/1996) le queda un año de contrato, ya que termina el 30 de junio del 2026. Es decir, o renueva este verano o el próximo 1 de enero podría negociar con cualquier club y marcharse gratis de cara al ejercicio 2026/27.

En este caso es el Villarreal el que debe mover ficha para evitar que se marche gratis y se aventuran tres panoramas: que juegue la próxima campaña y salga libre tras la misma; ser renovado y garantizarse varios años un lateral de nivel pero que acaricia la treintena de años y al que le ha faltado continuidad por ser muy propenso a lesionarse; o que tenga una propuesta de venta este verano (hay interés por el defensa amarillo por parte de varios clubs) y salga.

Una opción esta última que no se descarta, ya que en dicha posición el Submarino está tranquilo, ya que dispone de Carlos Romero, recambio de garantías tras su excelente campaña en el Espanyol.