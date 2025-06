La Cerámica, mucho más que un estadio de fútbol: 263 eventos y más de 47.000 asistentes

El Estadio de la Cerámica no es solo el hogar del Villarreal CF. No es un campo de fútbol sin más, donde jornada sí, jornada no, el Submarino busca el triunfo ante su rival de turno. No es un estadio en el que se vive solo del fútbol como sí sucede en otros. Es mucho más. El feudo villarrealense ha experimentado una transformación completa para adaptarse a las necesidades de su entorno y convertirse en un espacio polifuncional que trascienda los límites del deporte.

Tras someterse a una espectacular reforma, el Estadio de la Cerámica ha creado una amplia oferta de ocio y restauración para Vila-real y para toda la provincia de Castellón, habilitando numerosos espacios que pone al servicio de la sociedad. En este sentido, el feudo amarillo ejerce como punto de encuentro para familias y empresas de su entorno, acogiendo sus eventos y celebraciones más especiales.

El Villarreal dio a luz a este proyecto en 2017 para impulsar la industria de la cerámica, el auténtico motor económico de la provincia de Castellón. En aquel primer momento, la entidad que preside Fernando Roig remodeló por completo el campo, revistiéndolo de cerámica, el producto estrella de esta tierra, y congregando alrededor de él a las corporaciones más prestigiosas del sector cerámico.

Años más tarde se le dio un nuevo aire al estadio y se crearon nuevos espacios que han dado mucha más vida al feudo groguet.

Club 1923

La joya de la corona. Es un espacio amplio y moderno que corona el Fondo Sur. Esta exclusiva sala tiene espectaculares vistas al rectángulo de juego y ejerce como un fabuloso mirador con vistas a la ciudad. Tiene una fantástica iluminación natural gracias a sus impresionantes ventanales y está equipada con un mobiliario innovador, pantallas de alta resolución y equipo acústico. Esta temporada se han celebrado 52 eventos en el Club 1923 con 3.923 asistentes. Partidos, conferencias, charlas, comidas, cócteles, bautizos, presentaciones, reuniones, convenciones o exposiciones como ‘Horizontes Existenciales’ de la artista cordobesa Marián Saco han formado parte de su oferta. Esta exposición ahondaba en la relación existente entre el arte y la identidad del ser, invitando al espectador a una experiencia sensorial e introspectiva en la que la intuición y la emoción se entrelazaban.

Exposición Marian Saco. / Villarreal CF

Palco Vip

La zona noble de La Cerámica. Consta de dos plantas con espacios interiores amplios y diáfanos que cuentan con las mejores vistas al terreno de juego y acceso directo a las gradas. Su ubicación y fácil acceso le convierten en una de las mejores áreas para celebrar actos y conferencias corporativas o celebraciones privadas con cóctel o catering. De hecho, en la campaña 2023/24 se celebraron 21 eventos en el Palco VIP con 1.670 asistentes. Entre ellos comidas, donaciones de sangre, congresos, homenajes, cócteles, grabaciones o reportajes fotográficos, entre otros.

Palco VIP. / Villarreal CF

De los más llamativos fueron la última edición del SFS Snack, una conferencia internacional de formato breve dedicada a la industria del fútbol para conectar con profesionales del fútbol de todfo el planeta, y la primera Jornada de Fútbol y Alimentación entre España y Japón, en la que se ofrecían opciones vegetales para enriquecer los hábitos alimentarios de los deportistas de élite como una alternativa a las proteínas tradicionales.

Jornada España y Japón. / Villarreal CF

Sala de prensa

Un anfiteatro polifuncional. Es una de las salas más genuinas del Estadio de la Cerámica. Un espacio habitualmente acoge las ruedas de prensa del Villarreal, aunque también está habilitado para todo tipo de ponencias, proyecciones y eventos corporativos. Para ello, ha sido equipada con una pantalla gigante, acceso a internet y megafonía e iluminación de última generación. También dispone de una sala de traducción simultánea y un pequeño espacio de operaciones.

Sala de prensa. / Villarreal CF

Esta temporada se han desarrollado un total de 95 eventos en la sala de prensa, con 4.101 asistentes. Charlas, asambleas, ponencias, ruedas de prensa, presentaciones, sesiones de fotos, cine, homenajes, formación, premios, reuniones, convenciones y grabaciones han sido algunos de los actos que ha acogido esta zona del remozado Estadio de la Cerámica.

Preferencia baja

Una de las áreas más espaciosas. Está ubicada en la planta baja de la grada de preferencia del Estadio de la Cerámica, a escasos metros del terreno de juego. Es un lugar perfecto para albergar ceremonias privadas (bodas, bautizos y comuniones) y celebraciones corporativas. La zona es completamente polivalente, y el mobiliario y su disposición se prepara en función de las necesidades del evento o la celebración en cuestión. En este sentido, se han celebrado un total de 25 actos en esta sala con 2.340 asistentes, como por ejemplo, donaciones de sangre, sesiones de fotos y vídeo, comidas, cócteles, exposiciones o entregas de premios, entre otros.

Preferencia baja. / Villarreal CF

Ludoteca

Más diversión para los aficionados más pequeños. Es el espacio del Estadio de la Cerámica que ofrece mayor diversión para los más pequeños de la familia. Dispone de hinchables, juegos y actividades, y la sala está habilitada para celebrar cumpleaños, bautizos y comuniones, además de otro tipo de eventos privados en los que los seguidores más jóvenes del Submarino sean los grandes protagonistas. Hasta 25 eventos se han celebrado en la ludoteca del feudo villarrealense con un total de 481 participantes.

Ludoteca. / Villarreal CF

Pie de campo

Ubicado bajo la grada sur del estadio. Este fondo es el lugar ideal para realizar eventos y cócteles al aire libre ya que dispone de fantásticas vistas del Estadio de la Cerámica desde el pie de campo. Además, está protegido por la cubierta superior del campo, por lo que se genera un ambiente muy agradable para la celebración de distintos eventos que no quieran ponerse en marcha bajo techado.

Pie de campo. / Villarreal CF

Sin ir más lejos, este mismo año se instaló una carpa para la celebración de la cuarta edición de la Cerámica Experience, la feria impulsada por el Grupo Pames, que convirtió el feudo villarrealense en un auténtico circo.

Balcón palco VIP

La zona noble de La Cerámica . Este balcón, ubicado en la zona de palco del Estadio de la Cerámica, se transforma para celebrar ponencias y conferencias al aire libre, con espectaculares vistas al terreno de juego y capacidad de asistencia para varios centenares de espectadores.

Incorpora la instalación del equipo acústico y la opción de instalar pantallas y/o otros elementos de soporte audiovisual. Dispone de acceso directo a Palco VIP y Super Tribuna.

Terreno de juego

Fútbol y eventos privados. A final de temporada, de forma exclusiva, el rectángulo de juego puede ser el lugar ideal para celebraciones corporativas y eventos privados. Un escenario soñado para organizar torneos de empleados y disfrutar de teambuildings. A lo largo de la temporada 2023/2024 se celebraron 45 eventos a pie de campo en el Estadio de la Cerámica con 34.830 asistentes. Torneos, campus, entrenamientos, presentaciones, homenajes, grabaciones, fotos, comidas, fiestas, carreras, conciertos, torneos de empresas... Sin ir más lejos, en las dos últimas semanas se han vivido dos de los eventos más singulares: el Torneo Ascale LaLiga Futures, donde se dieron cita algunas de las jóvenes promesas del fútbol nacional; y la gran fiesta de fin de temporada de la afición, que precisamente se celebró el sábado pasado y sirvió para echar el cierre a la campaña 2024/25.

Torneo Nacional LaLiga Ascale Futures Domingo (1).JPG /

Más servicios

Nuevas ofertas. Además de la reserva de los distintos espacios del Estadio de la Cerámica, el Villarreal CF ofrece la opción de contratar otros servicios para ajustarse a las necesidades de cada evento y redondear la experiencia. En este sentido, el club que preside Fernando Roig cuenta con Inmersión Villarreal (Museo&Tour), servicios de aparcamiento y azafatas, seguridad, servicio audiovisual (videomarcadores / iluminación / necesidades acústicas) o restauración, también pone a disposición de quien lo desee el autocar oficial del primer equipo, tiene merchandising oficial y también cuenta con disponibilidad de campos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Todo para ser un referente deportivo y también social en la provincia de Castellón.