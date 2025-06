Danjuma empieza a entonar su despedida del Villarreal: ¿cuál es la razón?

Arnaut Danjuma, un verano más, volverá a ser la patata más caliente para el Villarrreal CF. Con todo, parece bastante claro que el neerlandés, que tampoco ha brillado este ejercicio cedido en el Girona (al que llegó después de unas tres primeras jornadas muy prometedoras con el Submarino), es consciente de que, esta vez, tiene cerradas las puertas de Marcelino García.

El extremo izquierdo, en su último año con contrato con los groguets, ha concedido una entrevista a Voetbalzone, medio digital deportivo de Países Bajos. «Ya he hablado con el presidente del Villarreal y siempre tuve la intención de volver después de este año», comentó. «Sin embargo, he recibido algún interés del extranjero, así que me aseguraré de estar en la mejor forma posible y luego veré qué pasa», ahondó Danjuma.

«Cada jugador tiene un factor financiero que tiene en cuenta», comenta. «Siempre hay ciertos factores que influyen y aún no sé cuáles son», desliza. «Esperaré a tener todas las opciones y, entonces, podré tomar una decisión», añade en la entrevista, sin descartar que pueda irse a Arabia Saudí.

¿Regreso a casa?

Hace un par de años que su nombre se asoció al de Arne Slot y al Feyenoord. En aquel momento, Danjuma jugaba en el Submarino, pero la temporada anterior había sido cedido al Tottenham Hotspur. Según el propio Danjuma, el traspaso al club de Róterdam estuvo cerca. «No es ningún secreto que Slot y yo hemos hablado», reveló el extremo. «Fui a verlo y tuvimos una conversación individual», corroboró: «Y al irme, hablé con mi agente y mi familia sobre lo que sentía al respecto y les dije: Él, realmente, puede sacar lo mejor de mí».

Sin embargo, Danjuma no escogió al Feyenoord, sino al Everton. «La razón por la que elegí el Everton fue la Premier League», explicó. «Quería jugar allí una vez más», comentó, recordando su paso por el Bournemouth, del que el Villarreal lo fichó por 22 millones de euros en agosto del 2021.

«Si me hubieran preguntado, hace dos años, ¿quieres volver algún día a los Países Bajos?, habría dicho que no, pero Slot me hizo dudar», manifestó sobre este técnico.

Paso por Montilivi

Respecto a reciente etapa, Danjuma reconoce que fue «una temporada difícil pero también positiva». «El entrenador del Girona [Míchel] me llamó y me dijo que tenía muchísimas ganas de contar conmigo», explicó. Luego, ambos tuvieron desencuentros.

