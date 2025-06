El Moreirense, el modesto equipo de la Primera División de Portugal que tendrá doble acento castellonense

La próxima temporada 2025/26 el Moreirense Futebol Clube, de la Primera División de Portugal, tendrá en su plantilla a dos futbolistas de Castellón, es decir, casi los mismos que jugarán en la Primera División española. Hace unos días estampó su firma el mediocentro Rodrigo Alonso, emblema de la Cantera Grogueta del Villarreal CF, hasta junio de 2028, y este lunes sucedió lo mismo con el lateral izquierdo vallero Álvaro Martínez, que hace unas semanas había conseguido el ascenso a Segunda División con la CyD Leonesa.

El mediocentro Rodri Alonso, ex del Villarreal B, firmó contrato la pasada semana. / Moreirense FC

Es la apuesta de varios equipos extranjeros, la de apostar por jóvenes talentos españoles que, al parecer, no tienen cabida en el fútbol profesional español. La pasada semana fue el castellonense Rodrigo Alonso, ex del Villarreal B y perteneciente a la Cantera Grogueta durante 15 temporadas, ahora llega otro joven y talentoso futbolista natural de La Vall d’Uixó como es el lateral Álvaro Martínez, las dos últimas temporadas militando en la CyD Leonesa. Pieza clave este curso recién finalizado. Muchos minutos, partidos y al final el ascenso a Segunda. Pero no seguirá en León.

Y ahora un vallero

Álvaro Martínez nació en La Vall un 4 de mayo de 2002. Su pasado fue la cantera del Club la Vall, Villarreal, Castellón y Real Betis (allí jugó en el juvenil verdiblanco y en el Calavera, club filial del conjunto bético). Siendo futbolista del Real Betis Deportivo salió cedido media temporada en un inestable Lleida Esportiu. Regresó y jugó la temporada 2022/23 en el filial del Betis en Segunda Federación.

El lateral vallero Álvaro Martínez firmó este pasado lunes por el equipo luso. / Moreirense FC

Y las dos últimas temporadas las jugó en la CyD Leones, en Primera Federación. En este tiempo sumó 71 partidos, 5.231 minutos y ocho amarillas. Es un lateral de buen recorrido joven y revalorizado deportivamente estas dos últimas temporadas. No quiso renovar porque tenía sobre la mesa la opción de ir a jugar y a promocionarse a la Primera División de Portugal. Allí irá, al Moreirense Futebol Clube, donde coincidirá con un buen amigo como es Rodrigo Alonso, con quien coincidió en la cantera del Villarreal.