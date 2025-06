Rafa Marín, rumbo al Villarreal: las cifras de la operación

Rafa Marín será jugador del Villarreal CF. El Submarino y el Nápoles ultiman la llegada del central sevillano, ahora en el Europeo sub-21 de Eslovaquia, compartiendo vestuario con, curiosamente, el otro fichaje cerrado por los groguets en su regreso a la Champions: el extremo tinerfeño Alberto Moleiro.

Amarillos y partenopeos llevan semanas trabajando en la llegada del defensa de 23 años (cumplidos en mayo). A falta de los recurrentes flecos, Rafa Marín jugará la temporada 2025/2026 en el Estadio de la Cerámica. Esta vez sí, después de que no pudiera concretarse el pasado mes de enero, cuando el futbolista ya había pasado el pertinente reconocimiento médico y, casi de forma literal, estaba camino del aeropuerto.

Lo principal

Villarreal y Nápoles han alcanzado un principio de acuerdo, mediante el cual Rafa Marín será groguet este próximo ejercicio en una cesión tasada en 1,5 millones de euros .

. Además, la operación contempla una opción de compra por 12 millones ( no obligatoria por parte del Submarino ).

( ). Los italianos se reservan un derecho de tanteo para poder repescarle el verano siguiente (2027).

para poder repescarle el verano siguiente (2027). Además, ambos clubs aún negocian qué porcentaje, cara a una futura venta, se guarda el vigente campeón del Scudetto, que pagó por él 12 kilos al Real Madrid, tras un excelente ejercicio en el Alavés (donde estaba cedido por los blancos).

Balance

Su primera temporada en el calcio no ha sido especialmente prolífica (180 minutos en seis encuentros ligueros y 139 más en la Coppa Italia). Con todo, Marín hablaba así, hace unos días en la concentración de la Rojita, a la hora de hacer una valoración sobre este ejercicio. «Es verdad que este año no he podido disfrutar tanto como quería en el campo, aunque he aprendido mucho». «En Italia se pone más foco en lo táctico y en lo físico que en España», ahondó. «Para los centrales, es una escuela», reseñó el futbolista de Guadajoz.

Sobre Antonio Conte, pese a las oportunidades a cuenta gotas que le ha concedido, admitió: «Aprendí mucho con él: creo que soy un defensa más fuerte que cuando llegué a Nápoles». «Exige el 100% siempre, en cada entrenamiento y en el partido», profundizó.

La sub-21, por las semis

La Rojita de Rafa Marín y Alberto Moleiro (no apuntan a titulares) busca, este sábado por la noche en Eslovaquia, el pasaporte para la penúltima ronda del Europeo. El rival, su verdugo en la última final, la del 2023: Inglaterra (21.00 horas, La 1). España venció a Eslovaquia y Rumanía por la mínima, empatando contra Italia.