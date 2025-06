¿Te imaginas sentirte Ayoze, Comesaña o Foyth un día en La Cerámica?

¿Se imaginan rodar la escena de tu actor favorito, cantar en el escenario junto a tu artista preferido o jugar un partido de fútbol en el estadio de tu equipo? La tercera de esta lista ha sido realidad en La Cerámica, en un evento organizado por CaixaBank para sus clientes junto al Villarreal CF.

La experiencia arrancó a las 10.00h. Los convocados enfilaban con motivación los vestuarios. Jugar en equipo local, tuvo su ventaja: «Nos cambiamos en los puestos de Ayoze o Gerard», comentaba uno de los participantes. El equipo CaixaBank, de rosa, recibió la charla de su entrenador en el visitante: «Hace mucha calor, dosificamos que tenemos cambios», decía, emulando a Marcelino.

Galería | Las mejores imágenes de la CaixaBank experience en La Cerámica / GABRIEL UTIEL

Los nervios previos

Las pulsaciones y las sonrisas nerviosas se dispararon al salir por el túnel. El mítico speaker anunciaba las alineaciones como en cada partido del Submarino, acompañado del himno del Submarino y también del de la Champions. «Cuando lo he escuchado, se me ha puesto la piel de gallina», reconocía José Archiles.

El árbitro pita y arranca el partido. Sorprende la efusividad del David, el técnico del equipo CaixaBank desde el minuto uno. «¡Vamos, vamos!», gritaba. «Nunca he entrenado en fútbol, sí a rugby, esto es una pasada», detalla.

El portero del equipo amarillo firmó un partidazo. / Gabriel Utiel

Y a cumplir el sueño

El sol aprieta, pero no impide a los 22 jugadores darlo todo. Ferrán Moreno, un joven de 17 años, desborda por banda como el nuevo fichaje Alberto Moleiro. Regatea, combina, y marca dos goles. «He disfrutado muchísimo en el rincón de los jugones», detalla. El conjunto rosa se rebela, pero enfrente está Antequino, guardameta que milita en L’Alcora veteranos y firma una exhibición bajo palos.

El cuadro amarillo no baja el ritmo, impulsado por un incansable Jesús Dualde, con más pulmones que Santi Comesaña. Marca dos tantos más y lo celebra junto a David Sánchez, que se unió a la fiesta con un trallazo. Sobre la bocina, llega el gol del honor de los rosas: «Sí, por fin. El resultado no importa y me quedo con la gran deportividad», dijo el goleador.

La visita al museo y un cóctel de despedida pusieron el broche a una jornada para el recuerdo.