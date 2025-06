Marcelino da por hecha la salida de Álex Baena al Atlético de Madrid: "Prácticamente lo doy por perdido"

Desconectando en la medida de lo posible y recargando pilas para una temporada de lo más apasionante. Relajado y con un tono suave, Marcelino García Toral compareció este miércoles en el Larguero de la Cadena Ser para repasar la actualidad del Submarino Amarillo, donde dejó varios titulares relevantes. "De vacaciones siempre se está bien. Así que es lo mejor épica del año. No desconectas del todo porque siempre hay cambios que hacer, tenemos muy buena comunicación y estamos intentando hacer la mejor plantilla para la próxima temporada", lanzó de primeras el técnico de asturiano.

Sin más rodeos y tras romper el hielo, el técnico del Villarreal fue preguntado por la situación de Nico Williams, futbolista que despegó de su mano en el Athletic Club: "Sí pudiera, claro que lo ficharía, pero creo que no vamos a poder", acompañado de risas. A su vez, comentó que descubrir el talento de este jugador "muy muy fácil y lo veía hasta un ciego. Tiene un potencial tremendo y lo veo triunfando en cualquier equipo del mundo.

Moleiro y Rafa Marín

Uno ha llegado y el otro está a punto. Dos operaciones estratégicas por dos jugadores jóvenes con muchísima proyección: "Lo de Moleiro ya es claro que va a estar y lo de Rafa ya lo veremos, cuando se consume podremos decir que será jugador del Villarreal. Es un futbolista con el que ya hablamos en el mercado de invierno pero finalmente no pudo venir. Parece que está cerca pero no consumado", alertó.

Objetivo Champions

Respecto a si es más importante la Liga o la Champions, Marcelino tiene bien claro que el campeonato nacional es el que te da de comer: "Lo más importante es la mentalidad del equipo, querer ser protagonista y tener toda la atención en el partido que se dispute independientemente de la competición en la que participemos. Considero que la Champions es una ilusión, uan tremenda ilusión porque es la mejor competición de clubs del mundo, pero la Liga es el pan nuestro de cada día. Aquello que te da, te quita. Si estás bien en Liga tiene más opciones de hacer una gran Champions, y si no vas bien en Liga lo normal es que hagas una peor Champions. Ese es el reto", argumentó de forma muy sensata.

Da por perdido a Baena

Preguntado sobre si ve perdido a Álex Baena, la respuesta dice más que mil palabras: "Sí, prácticamente sí, tampoco es que lo de por perdido, es un futbolista que ha estado con nosotros año y medio. Me tocó disfrutar de su calidad futbolística. Quizás los ciclos se empiezan y se acaban. Hay tres partes. El que lo tiene en propiedad, el que lo quire y el jugador. Cuando las tres se ponen de acuerdo los entrenadores nos tenemos que adaptar y en el club, al quedarse sin ese jugador, buscar soluciones. El fichaje de Moleiro era previendo por una situación que más tarde o más temprano podía darse y creo que está cercana a darse", confirmó.

Además, valoró el nivel del futbolista pretendido por el Atlético de Madrid: "Es un muy buen futbolista, se le enciende la luz en el último tercio cuando a un porcentaje alto de futbolistas les cuesta más encontrar soluciones y ser preciso. Si revisamos los goles y asistencias en estos 18 meses, es determinante. Si como todo apunta, está en otro club, desearle lo mejor porque se lo merece". Sobre el estilo de juego defensivo de Simeone, comentó que "seguro que encuentra la situación ideal para que pueda sacar su máximo rendimiento".

Riquelme, descartado

Ha estado ligado al Submarino desde el inicio del verano, pero Marcelino afirmó que Rodrigo Riquelme no es un objetivo: "Nosotros tenemos esa posición cubierta a día de hoy. Tenemos dos futbolistas, además son muy buenos. Moleiro en el cual confiamos y se ha apostado por su fichaje más Yeremy Pino que es internacional y esta temporada ha ido de menos a más como así debía suceder después de una grave lesión de ligamento cruzado. A día de hoy, si no hay ninguna salida, tenemos la posición totalmente cubierta. Con esto no quiero decir que Riquelme no sea un jugador interesante, me parece un muy buen futbolista, pero ahora mismo no tiene cabida. Tenemos otras posiciones donde nos es más necesario implementar la plantilla y esa posición está cerrada".

Interés en Barry

La Premier League y más concretamente el Everton han puesto los ojitos en Thierno Barry, aunque para Marcelino no parece que esté cerca de salir a día de hoy: "Siempre nos preocupa que puedan salir jugadores importantes como Baena, no se como está el tema de Barry. La información que tengo no era como para que se pudiera producir, pero si eso ocurre tendremos que buscar una solución. Es un chico joven que aquí no era conocido, ha ido de menos a más, nos ha aportado en los números y en lo que condiciona al rival. Si el Villarreal cree que con la inversión que ha hecho y lo que puede recibir, con el rendimiento de un año, se debe realizar la operación y el jugador quiere un nuevo destino lo aceptaremos".

Renovación de Foyth

Sobre la renovación de Foyth esbozó una sonrisa que refleja su voluntad por que siga de amarillo: "No sé nada, porque no soy el que renueva contratos. Es un jugador muy importante y así lo ha demostado desde que volvió. Ojalá se quede, no tengo ninguna información de que pueda salir, pero hasta el 31 de agosto habrá que esperar, zanjó el técnico del Submarino.