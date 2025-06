Baena confirma su salida del Villarreal al Atlético: "Os prometo que volveré"

Acuerdo sellado y confirmado por Álex Baena. El Villarreal y el Atlético de Madrid han acordado el traspaso del futbolista del Submarino por una cifra que finalmente se cerrará en los 45 millones fijos, más cinco en variables, tal y como adelantó el periodista especializado en mercado de fichajes Fabrizio Romano. Un movimiento que podría hacerse oficial a principios de la próxima semana, ya que el futbolista continúa de vacaciones y tiene previsto regresar a España para estar presente en su Campus en Las Marinas.

Baena, en La Cerámica. / Gabriel Utiel

El mensaje de Baena

Ante tal revuelo, Baena ha emitido un mensaje en X, mandando un recadito al periodista que ha avanzado la noticia y dirigiéndose a la afición del Submarino prometiendo un regreso en el futuro: "En el fútbol hay que tomar decisiones, hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entendáis. Como bien dije, sería el primero en decirlo, aunque se haya adelantado antes de dar yo el SÍ. No es una despedida oficial, os prometí que sería el primero en decirlo y eso estoy haciendo, al igual que os prometo que volveré. Os quiero groguets", emitió en su comunicado.

La decisión de la marcha

Un mensaje que confirma la marcha del jugador franquicia del Submarino, que decide abandonar el equipo tras clasificarlo para Champions y después de rechazar el pasado mercado de invierno una oferta multimillonaria de Arabia Saudí. De hecho, dicha decisión conllevó a un acuerdo con el club en caso de querar salir en verano, como así ha sucedido. El Atlético de Madrid, de la mano de Diego Pablo Simeone, ha convencido al jugador en un proyecto a más desde el pasado curso con la gran inversión por Julián Álvarez, Sorloth o Le Normand, aunque los resultados no acompañaron.

El Villarreal se cubre las espaldas

Dentro del Villarreal eran conscientes y se anticiparon en el mercado fichando a Alberto Moleiro, tal y como confirmó Marcelino en una entrevista. El técnico asturiano acepta la salida de Baena con naturalidad y con el objetivo en reemplazar un futbolista clave en el sistema ofensivo, capaz de condicionar las defensas rivales desde su lucidez en el último tercio.