‘Inmersión Villarreal’: 16.000 visitantes en su primer año, ¿eres uno de ellos?

Inmersión Villarreal ha cumplido un año en el Estadio de la Cerámica. La experiencia Museo&Tour de la entidad de la Plana Baixa ha acogido a casi 16.000 visitantes en sus primeros doce meses de vida, desde que abriese sus puertas a finales de mayo de 2024, y se ha convertido en todo un reclamo para los aficionados del Submarino y también para los de otros clubs que visitan la provincia.

Exactamente, 15.906 personas han disfrutado recorriendo las salas interactivas de Inmersión Villarreal y descubriendo los lugares más emblemáticos y exclusivos del Estadio de la Cerámica durante el tour guiado, que seguirá abierto durante el mes de julio que está a punto de estrenarse.

Además de los aficionados al fútbol, entre los principales visitantes de Inmersión Villarreal destacan los centros educativos de la provincia de Castellón, clubs convenidos con el groguet y academias internacionales, así como otros colectivos organizados que gestiona directamente el departamento comercial del Villarreal.

Los meses en los que se ha registrado una mayor afluencia fueron los de julio y agosto de 2024. Fue en pleno verano cuando muchos turistas de las principales playas de la provincia se acercaron a Vila-real para descubrir Inmersión Villarreal. Además, en abril, durante la Semana Santa y la celebración de la multitudinaria Yellow Cup Easter, también acudieron miles de visitantes, de ahí que entre los tres meses citados se recibieran un total de 6.000 visitantes.

Un mes perfecto para visitarlo

Las cifras también arrojan un dato muy llamativo. Hasta un 50 por ciento de todos los visitantes no son abonados del Villarreal, lo que significa que más de la mitad de la masa social amarilla aún no se ha acercado a conocer este innovador espacio, ubicado en el Fondo Sur del Estadio de la Cerámica. Ahora, durante este verano, se antoja una oportunidad perfecta para matar el gusanillo de la ausencia de partidos oficiales del cuadro groguet, que no volverá a competir hasta dentro de casi dos meses.

Y es que en su primer año de vida, Inmersión Villarreal se ha convertido en una atractiva opción cultural para los turistas nacionales e internacionales que vienen a las playas más visitadas de la provincia: Peñíscola, Benicàssim, Orpesa del Mar y Alcossebre. Un plan diferente para alternar con los días de sol y playa y los planes cerca del mar o la montaña.

En este sentido, el Museo&Tour groguet ha ejercido como un dinamizador muy importante para la ciudad de Vila-real, cuya historia está presente en una de sus salas. Inmersión Villarreal ha sido capaz de atraer el turismo de las ciudades costeras y llevarlo hasta la ciudad fundada por Jaume I. Como no podía ser de otra manera, esta innovadora experiencia vinculada al Submarino se ha convertido en el museo más importante de la ciudad de Vila-real, aportándole miles de visitantes, especialmente, durante el periodo estival.

Diseñado por Mediapro Exhibitions, creador de los mejores espacios interactivos del planeta (entre los que se encuentran el museo de la FIFA en Zurich o las experiencias inmersivas del FC Barcelona en su ciudad o del Manchester City en Abu Dhabi), este impresionante espacio le brinda una opción muy atractiva al turismo de la provincia de Castellón. Enriquece su oferta turística con esta experiencia única que arroja luz sobre sus protagonistas y recorre de principio a fin la historia de la entidad, los valores y la identidad del Submarino.