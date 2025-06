Madrugón, calor, larga espera y una ‘discusión’: la aventura José Díáz para renovar su pase

"No va a ocurrir otra vez, estaré allí el primero", José Diaz, acérrimo seguidor del Villarreal de 72 años, ha sido este lunes el gran protagonista en el estreno de renovaciones presenciales, en el Estadio de La Cerámica. Marcaba el reloj las 05.00 de la mañana sonaba el despertador en Xilxes. Camiseta del Submarino, gorra para combatir el calor y dos sillas bien cómodas para acampar por unas horas sobre las taquillas. "El año pasado hubo muchísima gente y dije, este año voy a estar el primero". Y dicho y hecho, aunque no fue todo color de rosas.

José Díaz, sacando su abono tras una larga espera. / KMY ROS

Al dejar las sillas y volver al coche, un señor se entrometió en el objetivo de Jose y dijo que había llegado primero. Surgieron las discrepancias en una discusión, que por suerte, no fue a mayores. "Ha sido una anécdota curiosa. Solo me he levantado una vez, hemos aguantado bien a pesar de las altas temperaturas y poco a poco ha ido llegando la gente", comentó.

Con 28 años como abonado del Villarreal, José es de los que prefiere acudir al estadio, como toda la vida, y no tramitar la renovación vía online: "Además, un amigo del pueblo quiere abonarse y a mi lado hay un sitio libre, queríamos que se hiciera pero tiene que esperar", comentó. Y efectivamente, las nuevas altas arrancarán el 15 de julio, mientras que las renovaciones tanto vía online como in situ finalizarán el 12 de julio.

Galería | Madrugones para la renovación presencial del abono del Villarreal / Kmy Ros

Liga y Champions

De los dos menús que ofece el club esta temporada, el pack completo de Liga y Champions es el más solicitado porque nadie se quiere perder la máxima competición de clubs, tampoco Jose: "Creo que vamos a hacer una buenísima temporada y hay que intentar quedar entre los seis primeros en Liga... porque en el top 3 no nos van a dejar y disfrutar de la Champions", mandando un recadito al colectivo arbitral: "El año pasado nos perjudicaron muchísimo anulando goles en muchos partidos".

Mercado de fichajes

Por último, mostró su descontento con la inminente salida de Baena al Atlético de Madrid: "Aquí sería el rey en Champions y ha decidido irse al Atlético de Madrid", comentó contrariado, pero a la vez ilusionado por los fichajes de Alberto Moleiro y Rafa Marín. Y así fue la gran mañana que vivió José Díaz para conseguir su abono: "Nos vamos a divertir este año", terminó presagiando.