El Everton llama a la puerta de Barry, que vale los 40 millones de la cláusula

«Thierno Barry es el delantero elegido», retumba en las oficinas del Everton. El conjunto inglés ha pasado decididamente al ataque y tiene como prioridad al ariete francés de 21 años para reforzar su parcela ofensiva. En el Villarreal CF son plenamente conscientes del interés por un futbolista con mercado en el fútbol inglés, tanto por su juventud como por sus condiciones físicas y su rendimiento en su primera campaña como amarillo. Eso sí, de momento no ha llegado ninguna oferta en firme.

El Submarino tiene clara su postura: quien quiera a Barry, tendrá que pasar por caja. El Everton deberá abonar los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión, o bien presentar una propuesta que se acerque mucho a esa cifra. Porque en Vila-real no tienen ninguna intención de regalar a un delantero que consideran clave en su proyecto Champions, tal y como explicó el consejero delegado, Roig Negueroles, en una entrevista en Radio Vila-real.

Thierno Barry celebra un tanto que fue anulado. / GABRIEL UTIEL

La cláusula: 40 millones

El directivo del club amarillo abordó con claridad la situación del delantero francés, autor de 11 goles en su primera temporada tras llegar procedente del Basilea a cambio de 16 millones de euros. «La gente busca perfiles de unas características concretas, parece que hay carencias de delanteros. Hace dos años que vendemos el nuestro», comentó Negueroles, en referencia a las ventas recientes de Alexander Sorloth al Atlético de Madrid (32 millones) y del senegalés Nico Jackson al Chelsea (27).

Además, realizó una comparación que resume bien la filosofía del club: «Contamos con Barry para la próxima temporada. Esto no son casas. Aquí lo que vendes es una persona, con sus voluntades. Dentro de defender los intereses del club, hay que atender a las voluntades y escuchar siempre. No siempre se llega a un acuerdo, y a veces hay que decir que no. Pero siempre hay que escuchar», subrayó.

Plusvalía de 24 millones

Desde el punto de vista económico, la posible venta supondría un rotundo éxito financiero para el Villarreal. El club ingresaría 40 millones de euros por un futbolista al que fichó hace apenas un año por 16 millones procedente del Basilea, lo que se traduciría en una plusvalía de 24 millones. Una operación redonda que pondría de manifiesto el acierto de la entidad amarilla en su política de fichajes. El Villarreal no solo destaca por comprar bien, sino por saber revalorizar a sus jugadores en poco tiempo. Barry es un ejemplo de esa fórmula que combina buen ojo con un trabajo minucioso a nivel deportivo y humano. En este caso, el papel de Marcelino García Toral y su cuerpo técnico ha sido clave para sacar el máximo rendimiento al joven delantero, no solo en lo futbolístico, sino también en su adaptación a un nuevo país y una nueva liga.

Thierno Barry ha hecho famosa su celebración como arquero lanzando una flecha cuando marca. / Villarreal CF

La delantera, clave

Si Barry hace las maletas rumbo a la Premier, el Villarreal deberá acertar de lleno. La posición de delantero centro es capital y, más allá del Zarra Ayoze Pérez, una de las piezas más importantes del equipo, la plantilla cuenta con un Gerard Moreno lastrado por las lesiones musculares y un Nicolas Pépé que puede jugar como segundo punta, pero no es un ‘9’ al uso. Además de Etta Eyong, pero el camerunés solo tuvo impacto en el tramo final y, si se queda en la plantilla, tendrá un rol secundario.

Los tres perfiles citados se asemejan poco al de Barry, un delantero centro clásico que impone por su potencia física, su capacidad para jugar al espacio y su amenaza en el juego aéreo. De hecho, más allá de si el Everton lo ficha o no, el club tenía decidido incorporar un delantero este verano, y si se concreta la salida del francés, podrían llegar dos refuerzos. Una fórmula similar a la del pasado verano, cuando se fichó a Barry y Ayoze tras la venta de Sorloth.

El relevo, misión complicada

El propio Roig Negueroles reconoció que, en caso de salida, la pérdida de Barry sería importante: «No, no es fácil para nada. Es difícil sustituir a Barry ahora mismo. Es verdad que el año pasado fue una apuesta, que venía de una liga no tan importante, pero ha terminado muy bien, como dices, y es un jugador importante para nosotros. Y si se fuese, pues no es fácil sustituirlo. Pero bueno, no se acaba el mundo ante ningún jugador, y si se fuese, pues intentaríamos sustituirlo de la mejor forma posible», concluyó el consejero.

El escenario está claro: el Everton quiere a Barry, pero el Villarreal no se moverá ni un milímetro si no hay una propuesta a la altura. Porque el delantero francés ya no es una promesa: es una realidad y un futbolista vital para Submarino en el proyecto Champions.