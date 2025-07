Oficial: Álex Baena ficha por el Atlético de Madrid en la venta más cara de la historia del Villarreal

El Atlético de Madrid ha oficializado este miércoles el fichaje de Álex Baena, procedente del Villarreal CF. El internacional español, de 23 años, firma por cinco temporadas y se convierte en el segundo refuerzo del conjunto de Diego Pablo Simeone para la campaña 2025/2026. El traspaso, estructurado en varios tramos, está valorado en 42 millones fijos más hasta 13 en variables, una cifra que convierte la operación en la más alta de la historia del club groguet.

Firma del contrato. / Atlético de Madrid

La negociación incluye ocho millones en objetivos considerados asequibles —como la permanencia del Atlético en Primera, un número mínimo de partidos disputados o goles— y otros cinco condicionados a metas más ambiciosas, como la conquista de Liga, Copa del Rey o Champions League. Además, el Villarreal se reserva un porcentaje de una futura venta, que garantizará un ingreso mínimo global de 55 millones, el equivalente a la cláusula de rescisión del futbolista.

La despedida

“En el fútbol hay que tomar decisiones”, escribió Baena en su cuenta de X. “Hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entendáis... No es una despedida oficial, os prometí que sería el primero en decirlo y eso estoy haciendo, al igual que os prometo que volveré. Os quiero, groguets”, expresó en un mensaje que sirvió como preludio al anuncio oficial.

Traspasos millonarios

Con este movimiento, el Villarreal supera los 40 millones que ingresó por Cédric Bakambu y los 37 que pagó el Chelsea por Nico Jackson, situando al andaluz en la cima de su ranking de traspasos. Le siguen Eric Bailly (38 millones), Pau Torres (33) y Alexander Sorloth (32), quien -en principio- coincidirá de nuevo con Baena en el vestuario rojiblanco.

Trasfondo

Siete de las 10 ventas más cuantiosas del club corresponden a futbolistas formados en su cantera, una muestra del trabajo de base que ha sostenido su modelo económico. Desde 2023, el Submarino ha cerrado seis de estas operaciones, consolidándose como uno de los grandes exportadores de talento de LaLiga.

Baena se incorporará a la disciplina rojiblanca tras sus vacaciones, en las que tiene previsto participar en su campus en Las Marinas. Por su parte, el Villarreal ya ha activado su plan de relevo con la incorporación de Alberto Moleiro, confirmada por Marcelino García Toral, quien acepta la marcha de una de sus piezas clave.

Baena en su último partido en La Cerámica. / Gabriel Utiel

El caso Barry

Habrá que esperar a otra venta, no tan cuantiosa como la de Baena, puesto que Thierno Barry está camino del Everton por un fijo de 32.000.000 más otro seis millones en variables.