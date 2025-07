El Villarreal busca dos nueves y Guessand suena en Francia: ¿Se repetirá la fórmula?

Mientras Thierno Barry prepara las maletas con destino a Liverpool, el Villarreal peina y bucea en el mercado, analizando todas las opciones habidas y por haber para atinar en una posición tan clave y particular como la delantera

El gol se paga, y la dirección deportiva del Villarreal, de común acuerdo con Marcelino García Toral, quiere firmar a dos arietes en una fórmula que podría repetirse: un perfil que conozca el fútbol español y aporte rendimiento inmediato , lámese Budimir o Fabio Silva, y una apuesta de presente y futuro procedente del fútbol europeo, como Kevin Carlos o Evann Guessand, entre otros que tienen monitorizados en su red.

PAMPLONA, 13/04/2025.- El delantero croata del Osasuna Ante Budimir (c) con los jugagores del Girona Yangel Herrera (d) y David Lopez (i), durante el partido que disputan, este domingo, en el estadio de El Sadar, correspondiente a la jornada 31 de Laliga. EFE/ Jesús Diges H / Jesús Diges / EFE

¿La misma fórmula?

Ni el aficionado más imaginativo vio venir el fichaje de Ayoze Pérez, una de las mayores sorpresas del pasado verano, procedente del Betis por los cuatro millones de su cláusula. Tampoco fue fácil predecir la llegada de Alexander Sorloth el verano anterior. Dos movimientos sorprendentes e inteligentes que triunfaron de amarillo

Los 21 goles de Budimir

En España aparecen varios nombres interesantes que se ajustan a las necesidades económicas y deportivas del Villarreal. Entre ellas es inevitable pensar en la figura de Ante Budimir. El delantero de Osasuna ha firmado su mejor año en LaLiga con 21 goles, por lo que garantiza rendimiento inmediato. Además, su precio rondaría los 8 o 10 millones, unas cifras accesibles. A nivel deportivo, se trata de un 9 puro, con menos movilidad y velocidad que Barry, pero con mayor experiencia y capacidad de remate en el área.

Sin embargo, cuenta con un hándicap que puede ser determinante: tiene 33 años y el próximo 22 de julio cumplirá 34.

Archivo - Joaquín Panichelli celebra un gol con el Mirandés. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

Fabio Silva o Panichelli

Si la edad es un problema para Budimir, no lo es para Fabio Silva (22) o Panichelli (22). El ex de las Palmas, donde jugó con Moleiro y marcó 10 goles, es propiedad del Wolves y tanto el Borussia Dormund como el Leizpig están interesados en su servicios por unos 15-20 millones, pero su representante Jorge Mendes no ha dado el visto bueno. Un delantero distinto, talentoso con el balón en los pies, rápido al espacio, buena definición y menos poderoso a nivel físico.

Si el Mirandés ha rozado el ascenso a Primera, ha sido en parte por el nivel de Joaquín Panichelli. El argentino ha vuelto al Alavés, que se remite a la cláusula de 20 millones tras varias ofertas que rondaron los 15. Un delantero clásico, luchador y poderoso en el juego aéreo, eso sí, más limitado con el balón.

Guessand, Kevin o Ndiaye

A nivel europeo, son varios los nombres que han sonado, y el más reciente llega desde Francia, donde apuntan que el Villarreal está interesado en el delantero del Niza Evann Guessand, de 24 años e internacional por Costa de Marfil. Un prototipo similar al de Thierno Barry, con un precio superior a los 20 millones y el inconveniente de que disputará la Copa de África.

Por último, dos futbolistas que han sido relacionados con el Submarino son Kevin Carlos (24), del Basilea, y Cherif Ndiaye (29), del Estrella Roja, ambos con un precio menor y sin experiencia en las cinco grandes ligas.

Ayoze tras marcar a Osasuna. / EFE

La situación de la delantera

A 5 de julio, Marcelino solo dispone de una realidad: Ayoze Pérez, vigente Zarra con 19 goles. El segundo punta tinerfeño es uno de los referentes del Submarino, aunque el pasado curso sufrió tres lesiones musculares.

De Ayoze a Gerard Moreno. Una leyenda del club que atraviesa años muy difíciles por sus constantes problemas musculares. Si está bien, es un jugador importante, pero su historial no ofrece garantías de continuidad.

Otro que puede ocupar la posición de segundo punta puntualmente es Nicolas Pepe, uno de los aciertos del pasado verano.

¿Qué pasa con Etta Eyong?

En el mundo del fútbol nunca se sabe, pero la intención del club es que Etta Eyong salga cedido a un equipo de Primera. Dicho esto, su esperanzador final de curso podría abrirle alguna posibilidad de formar parte de la plantilla, eso sí, con un rol secundario

El casting para reforzar la delantera ya está en marcha. Y en el Villarreal lo saben bien: acertar en el camino al gol será un factor determinante en la temporada.