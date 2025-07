Edgar Chumillas será la mano derecha de David Albelda en el Villarreal B 2025/26

El cuerpo técnico del Villarreal B también sufrirá un cambio de imagen para esta temporada 2025/26. No serán muchos los afortunados que seguirán en el primer filial, a la vez que se van a producir movimientos que, en casi todos los casos, son promociones de otros técnicos de la casa. David Albelda será el encargado de estrenar a un Villarreal B que esta temporada 2025/26 competirá en un grupo II de Primera Federación de ‘muerte’.

Albelda tendrá como segundo a Edgar Chumillas, que asciende del Villarreal C, y su analista será Xavi Calabuig. La preparación física seguirá corriendo a cargo de Nando Martínez y David Pérez. Y es que con la salida de Miguel Álvarez conllevó la salida de su ayudante David Cifuentes, que pasa a tomar las riendas del Villarreal C. El delegado de equipo Pablo Godoy apunta a seguir sus pasos, siendo reemplazado por el exárbitro castellonense Javier Loscos Portas.

A la espera de salidas

La plantilla del Villarreal B aún no está cerrada. Faltan por llegar varios efectivos, pero el club no piensa cerrar ninguna operación que tiene encauzada hasta que no se aclare el futuro de varios jugadores que, con contrato en vigor, no quieren seguir en el primer filial. En la rampa de salida están Thiago Geralnik, Víctor Moreno y Dani Requena, que en las próximas horas saldrá cedido al Córdoba.

El filial amarillo regresará al trabajo este domingo en la Ciudad Deportiva. / Juan Francisco Roca

Hasta la fecha se han cerrado los fichajes de los centrocampistas Cheikh Thiam, procedente del Oslo FA Dakar; Pablo Pascual (Rayo Majadahonda) e Iker Punzano (Castellón B), el lateral izquierdo Eneko Ortiz (Alavés B) y el joven delantero Pablo Arenzana (Real Sociedad C).

Pretemporada

El Villarreal B ya ha definido su pretemporada. El filial amarillo jugará ocho encuentros amistosos antes del inicio de la competición liguera. Los groguets volverán de las vacaciones para someterse el 10, 11 y 12 de julio a las pertinentes pruebas médicas, previas al comienzo de los entrenamientos. La primera sesión del filial a las órdenes de David Albelda está programada para el 13 de julio.

