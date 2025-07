Marcelino traza la hoja de ruta para reforzar al Villarreal

Con la pretemporada ya en marcha, los entrenamientos estivales y la puesta a punto del equipo en pleno funcionamiento, el Villarreal CF sigue trabajando por y para mejorar la plantilla con una serie de refuerzos que apuntalen la plantilla de nivel Champions League que precisa el club con vistas al ejercicio 2025/26, la del regreso a la Liga de Campeones.

El conjunto amarillo ha sufrido seis salidas: las no renovaciones de Raúl Albiol, Eric Bailly y Kiko Femenía, el fin de la cesión de Tajon Buchanan y las recientes millonarias ventas de Álex Baena (42 millones, más 10 en variables 5+5) y Thierno Barry (32,5 millones más otros 5,5 en variables).

Es por ello que la dirección deportiva que encabeza el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, están en coordinación con el técnico del equipo, Marcelino García Toral, con el objetivo de diseñar la hoja de ruta en cuanto a los refuerzos a realizar de aquí al cierre del mercado de verano, el próximo 31 e agosto.

La idea de la entidad

Evidentemente, desde el club se intentará satisfacer los deseos del entrenador que ha reconstruido una plantilla que necesitaba un cambio radical, aunque se tiene claro en la entidad amarilla que no se tirará la casa por la ventana. Pese a los recientes ingresos, además de lo que se percibirá por disputar la fase regular de la Champions, en el Villarreal se mira, y mucho, el equilibrio económico, sin renunciar a confeccionar una plantilla de garantías y competitiva.

El preparador asturiano considera que el Submarino necesita apuntalar la plantilla con un lateral derecho, un central, un mediocentro mixto, dos delanteros e incluso un portero.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral (d), mira y sonríe al director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena (difuminado a la izquierda).nto / Erik Pradas

Estas son las situaciones de mercado del Villarreal

1 - La defensa, línea prioritaria: un central y un lateral derecho. Una de las líneas que Marcelino y la dirección deportiva consideran como prioritaria a reforzar es la defensa. Con las salidas de Albiol, Bailly y Kiko Femenía, el club se reforzó con un buen central diestro como Rafa Marín, llegado a préstamo por 1 millón de euros del Nápoles con opción de compra de 14 millones el próximo verano.

Con ello, la zaga queda con Kambwala, Rafa Marín y Logan Costa como centrales, y con Juan Foyth y Pau Navarro como centrales y laterales derechos en caso de necesidad. Por ello, la idea del club es de fichar a un central zurdo (todos los que hay son diestros) y un lateral derecho puro. Con ello, habría que ver la situación de Pau Navarro, que ante el overbooking podría buscársele una cesión, siempre y cuando lleguen los citados central y lateral.

El central Rafa Marín, uno de los refuerzos del Villarreal. / Erik Pradas

La banda izquierda está bien cubierta con Sergi Cardona y Alfonso Pedraza, por lo que se volvió a ceder a Carlos Romero al Espanyol. Eso sí, clubs de la Premier League han preguntado por Cardona, por lo que, en caso de una venta, habría que reforzar la zona.

2 - Un canalizador de juego mixto que dé descanso a Parejo. El centro del campo está prácticamente completo. Las bandas están bien cubiertas, con Alberto Moleiro, Yeremy Pino, Nicolas Pepe y el recuperado tras una lesión de larga duración Ilias Akhomach.

Y en cuanto a los mediocentros, están Santi Comesaña y Pape Gueye de corte más físico, Dani Parejo como canalizador y Denis Suárez más mixto, que puede jugar en la pareja de mediocentros e incluso hacia uno de los costados.

Dani Parejo, capitán y referente en el centro del campo en el Villarreal y para la afición. / Erik Pradas

Ante la exigencia de una temporada con LaLiga y la Champions League, además de la Copa del Rey, la idea de Marcelino y del club es la de tener un mediocentro de corte moderno, que aporte trabajo, equilibrio y manejo de balón, con el objetivo de dar descanso por momentos al capitán Parejo.

3 - Dos delanteros como el comer. Con la venta de Thierno Barry, el Villarreal necesita dos delanteros sí o sí, y Marcelino se lo ha hecho saber a los dirigentes. Gerard Moreno y Ayoze Pérez son de primer nivel mundial, pero su físico es inestable y a ambos le cuesta encadenar rachas de muchos partidos seguidos jugando.

Por ello, el club busca dos delanteros, uno perfil Barry, joven con proyección, y otro más hecho tanto a LaLiga como, a poder ser, a la élite europea.

Falta ver qué pasa con Etta Eyong, quien podría ganarse la opción de ser el cuarto delantero en pretemporada, por lo que solo se traería a un ariete más experto.

Etta Eyong es muy querido por la afición del Villarreal. / Erik Pradas

4 - La situación de la portería. Otra posición a debate es la portería. Todos en el club valoran el nivel tanto de Luiz Júnior como de Diego Conde, pero la Champions es la Champions, y ninguno de los dos guardametas tiene experiencia internacional. Es por ello que a Marcelino le gustaría que se refuerce dicha demarcación.

En el club se quieren satisfacer todas las peticiones del cuerpo técnico, pero no se considera una prioridad la portería y no se tirará la casa por la ventana al respecto, al menos como idea inicial. Eso sí, si un guardameta de primer nivel se pone a tiro, como fue hace una semanas Kepa Arrizabalaga (finalmente se fue al Arsenal por 6 millones de euros), se estudiará la situación y se intentaría abordar, siempre uy cuando no condicione la economía de la entidad.

El portero titular del Villarreal, Luiz Júnior. / Villarreal CF

5 - Las salidas de los jugadores que no cuentan. La otra patata caliente son las salidas. Varios jugadores con contrato no entran en los planes deportivos iniciales, por lo que se les buscaría una cesión, venta o rescisión, según casos. Habrá que ver los destinos de Jorge Pascual, Pau Cabanes, Adrià Altimira, Carlo Adriano e incluso de dos jugadores que en principio cuentan como Etta Eyong y Pau Navarro, pero que podrían tener poco espacio.

Arnaut Danjuma, pese a que está realizando la pretemporada, abandonará el Villarreal. / Villarreal CF

A quien a buen seguro que se le facilitará la salida es al extremo neerlandés Arnaut Danjuma, que lleva dos temporadas y media fuera del club como cedido (Tottenham, Everton y Girona), y al que le queda un año de contrato, pero que no entra en los planes de un Villarreal de Champions.