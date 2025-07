Rafa Marín y su ilusión por jugar en el Villarreal: "Estoy muy motivado por llegar a este gran club"

Llega tras ganar la Serie A italiana nada menos que con el Nápoles, aunque jugó menos de lo que por nivel merecía y hubiera deseado. Capitán de la selección española sub-21, pasó siete temporadas en su etapa formativa en La Fábrica, la cantera del Real Madrid, y despuntó en el Alavés en el ejercicio 23/24, justo antes de fichar por el club italiano. Rafa Marín Zamora (Guadajoz, Sevilla, 19/05/2002) llega a préstamo al Villarreal CFpor 1 millón de euros por una temporada por el club partenopeo, con una opción de compra de 14 millones al finalizar la campaña 2025/26.

Con el semblante feliz y siempre regalando una sonrisa, el central sevillano aseguró este lunes, durante su presentación oficial en el Estadio de la Cerámica, que el Villarreal "es un club que me motiva mucho”. "Vengo con ganas de aportar mi granito de arena al crecimiento del equipo", expresó.

El defensa cedido del Nápoles recordó que se quedó "con las maletas hechas" para jugar en el Villarreal en el pasado mercado de invierno y reiteró que está "con mucha ilusión por vivir una temporada que será bonita para todos”.

Rafa Marín, durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal junto a sus familiares. / Toni Losas

Los motivos de su llegada a Miralcamp

Rafa Martín explicó que aceptó la oferta del Submarino porque desde el primer momento sintió que el club le quería: "Es el club que más apostó por mí, el que más insistió".

"Estoy encantado de estar aquí. Todos vimos la temporada pasada y estamos en Liga de Campeones”, recordó el jugador, que admitió que los primeros días de pretemporada están siendo "duros", si bien precisó que "es necesario sufrir para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada".

Confianza en sí mismo

El zaguero andaluz, a pesar de no haber contado con protagonismo en el Nápoles la pasada temporada, afirmó que "la experiencia me ha permitido ser más fuerte mentalmente".

"A veces no tienes confianza, pero hay que seguir entrenando y trabajando, y cuando me han dado el momento he podido demostrar que estaba al nivel y que podía haber jugado más", arguyó el de Guadajoz.

Rafa Marín, durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal / Toni Losas

El club y la competencia en su puesto

Un Marín que valoró "el crecimiento del Villarreal" y confió en que "todos los partidos de la próxima temporada sean una fiesta y una guerra".

Sobre la gran competencia que tendrá en el centro de la defensa consideró que "es importante y nos ayudará a mejorar a todos", y se definió como "un defensa agresivo en los duelos, que anticipa bien e inteligente".

Rafa Marín, durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal. / Toni Losas

Por último, ante el reto de jugar la Champions League, remarcó que "espero dar lo máximo en lo defensivo y aportar mi experiencia al equipo, cumpliendo además con el reto de disputar la Liga de Campeones, que es un sueño desde niño".

“Es un reto emocionante y un sueño por cumplir. Espero que se nos dé bien, como el resto de las competiciones", destacó para finalizar el joven zaguero andaluz.