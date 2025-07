¿Cuánto tiempo estará de baja Logan Costa en el Villarreal?

Justo cuando Ilias Akhomach asoma con fuerza en la pretemporada, inédito desde mediados de noviembre por una grave lesión de rodilla, ahora es Logan Costa quien, por desgracia, cae víctima de la histórica maldición de esta articulación en el Villarreal CF: Giuseppe Rossi, Robert Pirès, Gonzalo Rodríguez, Vicente Iborra, Sergio Asenjo, Yeremy Pino...

Los peores presagios se han confirmado. Ya rondaba desde el sábado por la tarde, en la expedición del Villarreal en Suiza, la sensación de que el extraño giro del defensa en la acción con Kevin Carlos (delantero ceutí del Basilea) iba a derivar en un problema serio. Las pruebas confirmaban las impresiones iniciales: la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Había comparecido en el segundo tiempo del duelo con el Basilea y, pese a que salió por su propio pie, la cojera lo delataba. Hasta Marcelino acudió hasta él para preguntarle sobre sus sensaciones.

Pocas horas antes del diagnóstico oficial, el africano había publicado un llamativo mensaje en francés (nació en Francia) en las redes sociales que llamaba a pensar en un diagnóstico menos pesaroso: «Gracias a Dios. Pase lo que pase, (...), repítete que podría haber sido peor, pero Alá te salvó».

Plazos

Primeros minutos de Logan Costa del primer amistoso preparatorio de una temporada que, en el mejor de los casos, el defensa no podrá disputar hasta bien entrada la segunda vuelta. El club apostilló que «dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que se someterá el jugador», sin ofrecer ningún plazo, aunque se trata de una lesión muy seria cuyo plazo estimado de recuperación es de nueve meses. Con todo, no deja de ser una estimación, puesto que hay futbolistas que han padecido la llamada (y temible) LCA y han vuelto a los seis o siete meses; aunque las complicaciones pueden demorar el regreso hasta los 12.

Así, de cumplirse esos nueve meses, Logan Costa estaría a disposición de Marcelino García en la segunda quincena de abril, con menos de ocho jornadas para la conclusión del ejercicio.

Con todo, Logan Costa ya tiene el triste honor de haberse convertido en la primera víctima ilustre de la pretemporada del fútbol español, empañando las primera semanas de una ilusionante temporada en el Submarino. Además, estamos hablando del defensa más caro en la historia del Villarreal.

Un serio problema de rebote

Así, entre los efectos colaterales, sobrecarga los deberes de la dirección deportiva, ya que queda desguarnecida la posición. Después de las despedidas de Raúl Albiol y Eric Bailly, Rafa Marín había paliado en parte el déficit de centrales, aunque el inesperado KO de Logan obliga a incorporar a un par más, puesto que además del futbolista procedente del Nápoles están Willy Kambwala, Juan Foyth y el comodín de Pau Navarro.

Por otro lado, Marcelino pierde a un jugador ya totalmente integrado y adaptado a los mecanismos del juego, con lo que el daño también se deja sentir ahí.

Ayoze y Luiz Júnior

El gravísimo percance del caboverdiano difumina la lesión, también sufrida el sábado, por el Zarra de la pasada campaña, que pidió el cambio al lastimarse en la acción del empate a uno (3-3 al final).

El tinerfeño no trabajó este lunes con el grupo en el quinto día de estadía en la zona suiza de San Galo (Sankt Gallen), por lo que no estará esta tarde en el segundo amistoso, precisamente frente al anfitrión. Afortunadamente, fue un problema de adductor y no de isquiotibiales, que tantos problemas le ocasionaron en su primera campaña como groguet, aunque no le impidió anotar 22 goles en 32 partidos (más cuatro asistencias).

Luiz Júnior, sin minutos frente al Basilea, está disponible.