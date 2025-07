Villarreal | Las claves de la 'operación Disasi'

Axel Disasi es el protagonista del momento en el mercado de verano del Villarreal CF. La carencia de efectivos en el eje de la retaguardia, a raíz de la gravísima lesión de Logan Costa (su convalecencia podría estirarse hasta los nueve meses, habiendo dicho adiós a más de tres cuartas partes del ejercicio), que sigue a las despedidas de Eric Bailly y Raúl Albiol solo compensadas con la llegada desde Nápoles de Rafa Marín, obligan a un esfuerzo suplementario en la búsqueda de efectivos, siendo el francés del Chelsea un objetivo prioritario, dentro de una operación compleja y con múltiples factores a tener en cuenta.

Disasi responde al retrato-robot dibujado por el Villarreal

Con un poderoso físico, polivalente (central en una línea de cuatro, también en una de tres y lateral derecho), en una edad idónea (27 años), con una amplia experiencia en la Ligue 1 y en la Premier League, internacional en una selección como la gala y con un reciente bagaje en la Champions.

Difícil encontrar un defensa con tantas cualidades como las que busca el Submarino, entre otras cosas para reemplazar al internacional caboverdiano (ha sufrido la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda). De ahí que su nombre aparezca en mayúscula, subrayado y remarcado en rojo, en la agenda del Submarino desde hace tiempo, aunque inicialmente dejó a un lado su carpeta por las elevadas pretensiones de la peculiar entidad londinense.

La fórmula del préstamo para ahorrarse dinero

El importante contratiempo de Logan Costa obliga al Villarreal a ajustar aún más su punto de mira. Aunque con dinero fresco por los elevados traspasos de Álex Baena al Atlético de Madrid y de Thierno Barry al Everton, además de otras operaciones de jugadores del filial y las plusvalías generadas por las variables de ventas de varios años atrás, el Villarreal se va a ajustar al modus operandi que tantos éxitos le ha reportado: comprar relativamente barato y vender muy caro.

Por ahora, descarta desembolsar por operaciones que vayan más allá de los 25 o 30 millones de euros. Ese es la cifra que, de entrada, pediría el Chelsea, que incluso invirtió más (45 millones) por Disasi hace un par de veranos

El punto de partida del Villarreal es la de la cesión del futbolista, con una opción de compra no obligatoria. Vamos, la fórmula que ha permitido que el Nápoles dejara venir a Rafa Marín (un millón por el préstamo y una cláusula de compra opcional de 15 kilos más)

Porque, además, falta otro central, un organizador, lateral derecho, portero... y delantero.

Juan Francisco de la Ossa

El Chelsea, con una situación de lo más singular

El flamante campeón del Mundial de Clubs, desde hace ya más de una década (primero con Roman Abramovich, ahora con el consorcio BlueCo), es una entidad que ha reventado el mercado pagando traspasos impresionante y configurado plantillas con hasta 50 jugadores en nómina, viéndose obligado a ceder a una veintena, como ha pasado esta temporada 2024/2025.

Es decir, que los blues están interesados en desprenderse de futbolistas, más por la cantidad que por una necesidad de dinero (ha invertido, desde 2022, más de 600 millones). De ahí que, en el caso de Disasi, se encuentre ante un dilema: vender al jugador aun a sabiendas de que va a perder mucho dinero o cederlo a un club del perfil del Submarino (va a jugar Champions, por ejemplo) para que aumente su valor, teniendo en cuenta que firmó con los londinenses hasta el 2029.

La competencia de equipos top del viejo continente

Después de no jugar en exceso en la primera parte del curso (13 partidos), Enzo Maresca dio vía libre a su salida en el mercado de invierno. Parecía que iba a marcharse al vecino equipo del Totenham, pero, en el último momento, salió al Aston Villa de Unai Emery. El entrenador italiano del Chelsea no se lo llevó al Mundial de Clubs, prueba de que no cuenta con él, cargado de razón además por el brillante título.

Según apunta la prensa británica, el Newcastle y la Juventus también han sondeado a los blues, pero esos 30 millones, por ahora, han disuadido a importantes equipos top europeos, a la espera de que madure el mercado.

Todo para hacer frente al dispendio de este curso: 200 millones en Jamie Jermaine Bynoe-Gittens (64), João Pedro Junqueira (63), Liam Delap (35), Estêvão Willian (34) y Dário Essugo (22).

Aunque, eso sí, han recibido más de 100 kilos con las marchas de Noni Madueke (55 millones), Djordje Petrovic (28), Bashir Humphreys (14) o Kepa Arrizabalaga (5).

El casi irresistible poder de los petrodólares

Si es solo por el dinero, el Villarreal lo tiene imposible. Si hace unas semanas fue el Al-Ahli Saudi el que se había interesado por Disasi, ahora es otro club de dicho país del Golfo Pérsico el que ha dado un paso al frente. Y, pese a ser un recién ascendido a la Liga Profesional Saudí, su músculo económico es aún superior.

Se trata del Neom SC, que jugará en una megaciudad futurista que se está construyendo al noroeste del país, con salida al Mar Rojo, y que prevé abarcar una extensión de 26.000 kilómetros cuadrados y donde habrá de todo: una estación de esquí para desarrollar los Juegos Asiáticos de invierno, un parque temático que contempla coches voladores o dinosaurios y un resort turístico de lujo.

Y, para redondearlo, construirá un espectacular y futurista megaestadio cara al Mundial del 2034 y hará (ya lo ha hecho) fichajes de lujo.