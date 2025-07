El Atlético presenta a Álex Baena: «Vengo a demostrar todo lo que demostré en el Villarreal»

El Atlético de Madrid presentó este lunes por todo lo alto a su nueva estrella. Álex Baena lucirá el 10 en su camiseta. El ex del Villarreal, que recibirá hasta 55 millones de euros por su canterano en caso de cumplirse todas las variables del traspaso, recalcó que llega al conjunto rojiblanco a «ganar títulos» y subrayó que, a pesar de todas las ofertas que ha recibido, siempre ha tenido claro que quería vestir de rojiblanco porque siempre ha sido su ilusión.

«Mi prioridad era quedarme en España junto a mi familia y a mis seres queridos. He querido venir al Atlético de Madrid porque es un equipo que siempre me ha gustado por el entrenador, los jugadores, la afición y el estadio», dijo Baena, que firma por el Atleti hasta el 30 de junio del 2030.

«Aguanté al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión, porque he venido a ganar títulos», añadió el internacional español durante su presentación en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano acompañado, entre otros, por Enrique Cerezo, el presidente del club, y por Carlos Bucero, el director general.

«El club se ha reforzado con grandísimos jugadores. Vengo a demostrar todo lo que demostré en el Villarreal y a poder ayudar al equipo y a ganar títulos», añadió el jugador, que reconoció que ha hablado con el técnico Diego Simeone durante sus primeros entrenamientos, pero no quiso desvelar el contenido de las charlas -«todo queda entre nosotros, dijo»-.

Cerezo, agradecido

«Baena es un extraordinario futbolista que siempre nos ha encantado. Hay que agradecerle sus ganas de venir desde el primer día, a pesar de todas las oferta que tenía un jugador de su altísimo nivel», aseveró Cerezo, el mandatario atlético. «Es un centrocampista con gran visión de juego y excelente capacidad de pase que le llevó a convertirse la temporada pasada en el máximo asistente de la Liga», expresó el presidente durante la presentación pública.

Baena en su último partido en La Cerámica. / Gabriel Utiel

El centrocampista andaluz, de 24 años, vestirá el 10 que dejó vacante el argentino Ángel Correa tras su marcha al Tigres de México. En los últimos años creció en su papel en el Villarreal, con el que la pasada temporada (tras doblar en verano Eurocopa y Juegos Olímpicos) disputó 33 partidos, entre Liga y Copa, en los que anotó siete goles y repartió nueve asistencias.

Primeros entrenamientos

Baena lleva ya unos días entrenando con sus nuevos compañeros y tuvo palabras de elogio para la afición atlética. «Desde el primer día estoy muy contento e ilusionado de poder estar en este club. Estos días han sido muy bonitos en Los Ángeles de San Rafael de conocer al míster, a los compañeros y a la afición, que siempre nos está apoyando. Desde fuera ves que la afición es un peso importante y cuando se vive desde dentro se nota más las ganas e ilusión que tienen de esta temporada. Es muy bonito tenerlos cerca», afirmó.

«Siempre es muy bonito todo el apoyo que nos dan. Intentaré darle todo mi cariño y pondré todo mi compromiso defendiendo al club y esperemos que estemos en sintonía, afición y jugadores», completó.

Nuevos compañeros

El almeriense se deshizo en elogios al ser preguntado por Pablo Barrios, futbolista que juega en su demarcación y con el que coincidió en la selección española. «Era la primera vez que jugaba con Pablo y me sorprendió para bien. Es un futbolista extraordinario y un jugador de nivel de selección española. Estoy muy feliz de compartir terreno de juego con él porque nos compaginamos muy bien», dijo.

Por último, preguntado sobre su carácter, Baena explicó: «Siempre he tenido carácter, pero he intentado siempre cuidarlo al máximo posible y entrenarlo para que no se vaya a la parte mala. Tengo una cosa buena, porque el carácter y la pasión se caracteriza mucho en este equipo, pero siempre sacando el lado bueno de todo».