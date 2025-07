Villarreal | Roig: «Imagino que llegarán...»

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, preguntado sobre qué expectativas hay en lo que queda de mercado de verano, dijo que faltan por llegar entre tres y cuatro refuerzos.

Cuestionado durante la rueda de prensa de los resultados del grupo Pamesa en 2024, concretamente sobre cuántas entradas más habrá, Roig respondió inicialmente con un: «No lo sé». «No tengo ni idea», añadió. «El consejero delegado, que es el que manda, no me lo cuenta a mí por una sencilla razón: porque si me lo cuenta a mí, yo lo cuento y, entonces, a mí no me lo cuenta», explicó sobre el rol de su hijo, Fernando Roig Negueroles. «Yo soy uno de los últimos que se entera», incidió. «Pero, vamos, me imagino que llegarán tres o cuatro más», observó.

Después de la flamante incorporación de Tajon Buchanan procedente del Inter de Milán, son tres los refuerzos tras los de Rafa Marín (Nápoles) y Alberto Moleiro (Las Palmas).

El presidente de Pamesa, Fernando Roig, en la presentación de resultados. / KMY ROS

Mensaje esperanzador

«Yo creo que haremos un mejor equipo que el año anterior», tranquilizó a la familia grogueta, expectante después de un verano de sonadas salidas (los traspasos de Álex Baena y Thierno Barry; las despedidas de Raúl Albiol, Kiko Femenía...). «Vamos a hacer una gran temporada y, sobre todo, muy ilusionante», manifestó Roig. «Vamos a jugar la Liga de Campeones y estamos preparándonos para esa gran competición», subrayó el máximo dirigente del Submarino.