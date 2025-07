Día intenso en el Villarreal: Buchanan, Mouriño y Logan Costa, los nombres propios

El entrenamiento del Villarreal CF de este miércoles, 30 de julio del 2025, previo al desplazamiento de los amarillos a Asturias para, en la tarde-noche de este jueves, participar en el triangular del Estadio Carlos Tartiere frente al Genoa y el Oviedo, contó con la presencia de Logan Costa, quien ya ha empezado la primera fase de su recuperación de la rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Una lesión de consideración que le podría tener apartado de los terrenos de juego durante unos nueve meses, con lo que su vuelta no sería una realidad hasta mediados de abril.

El internacional caboverdiano se lesionó el 19 de julio, durante el primer amistoso de la pretemporada contra el Basilea. Por ello, el defensa regresó a España desde la concentración en tierras suizas antes que sus compañeros que, incluso, viajaron a Portugal para el encuentro del pasado viernes frente al Sporting de Lisboa, en Oeiras. Está pendiente aún su paso por el quirófano.

Logan Costa recibió todo el calor del staff, con Marcelino García al frente, así como de sus compañeros. Muy especialmente de Ilias Akhomach, con quien siempre ha mantenido un feeling especial, ahora más unidos -desgraciadamente- a raíz de las graves lesiones de rodilla que han sufrido.

Ayoze y Buchanan

Aunque en un rango completamente distinto, el entrenador asturiano también está muy pendiente de recuperar a Ayoze Pérez, que cayó en el mismo encuentro contra el Basilea por una lesión muscular que le ha llevado a perderse tanto el compromiso con el St. Gallen como el más reciente contra el bicampeón portugués del pasado ejercicio. Sí ha viajado a Asturias.

Horas después de firmar su nuevo contrato con el Submarino, ya en propiedad de la entidad amarilla tras un primer periplo cedido por el Inter, Tajon Buchanan realizó su primer entrenamiento (en la imagen, junto al mencionado Ilias, con quien apunta a pelear por la titularidad por el carril derecho).

Día intenso en el Villarreal: Buchanan, Mouriño y Logan Costa, los nombres propios / VILLARREAL CF

Mouriño

Álvaro Santiago Mouriño González será, si no ocurre nada anómalo, el cuarto fichaje del Submarino cara a la temporada 2025/2026, después de Rafa Marín (central cedido por el Nápoles), Alberto Moleiro (extremo izquierdo procedente del Las Palmas) y Tajon Buchanan (extremo derecho que llega del Inter de Milán). Villarreal y Atlético de Madrid ya han llegado a un principio de acuerdo, que debe cerrarse en cuestión de escasas horas, en una operación que tenía un tercer actor, pero secundario. Se trata del Alavés, donde el defensa de uruguayo ha jugado esta temporada a un alto nivel.

Contemos la secuencia cronológica. Hace dos veranos que los colchoneros lo ficharon procedente del Racing de Montevideo por alrededor de tres millones de euros. Tenía 21 años y firmó por cinco más. Sin embargo, al cabo de un mes, fue cedido para todo aquel ejercicio 2023/2024 al Zaragoza.

El verano pasado, por tanto, volvió a ponerse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, aunque a finales de agosto fue adquirido a cambio de 2.000.000 euros por el Deportivo Alavés. Eso sí, los rojiblancos tuvieron la habilidad de incluir una cláusula de recompra adicional asequible, por cuatro kilos, que ahora ejecuta para, a su vez, hacer negocio con Mouriño.

Era la jugada que activaba su traspaso al Submarino, por una cantidad que ronda los 10 millones. Además, el Atlético se reserva también el porcentaje de una posible venta futura del defensa.

Por ello, Mouriño abandonaba este miércoles la concentración del conjunto vitoriano en Torremirona (Girona), precisamente horas antes de enfrentarse al conjunto de Montilivi. Así, ponía rumbo a la capital de España para agilizar toda la documentación respecto a su desvinculación del Atlético, una vez que éste y el Villarreal acaben de cerrar los últimos flecos de la operación.

Mouriño no viajará de Madrid a Vila-real, sino que tiene prevista su incorporación a la expedición amarilla en Oviedo, donde esta tarde-noche los groguets dirimen el triangular contra el anfitrión y los italianos del Genoa. No se descarta que, en caso de que la venta no sea 100% a lo largo de este jueves, sí se ponga a las órdenes de Marcelino García en tierras británicas. No hay que olvidar que el próximo amistoso de los amarillos será el sábado, a las cuatro de la tarde (hora peninsular en España), frente el Leeds en Elland Road.

Aunque firmó por cinco temporadas con los babazorros, solamente cumplirá la primera. A sus 24 años, Mouriño se consolidó como un pilar de la defensa, primero al lado de Abdel Abqar y después junto a Facundo Garcés en la recta final de un curso en el que superó los 2.000 minutos, entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey (27 encuentros oficiales). Esta evolución comenzó tras la llegada de Eduardo Coudet al banquillo del Alavés, que supuso un punto de inflexión para el jugador después de unos inicios un tanto difíciles bajo las órdenes de Luis García Plaza.

Doble función

El defensa de Montevideo, además, puede actuar como lateral derecho, que era otra de las características que el Villarreal buscaba. Internacional en la categorías inferiores con Uruguay, había sido convocado un par de veces con la absoluta, sin haber llegado a estrenarse todavía con La Celeste.