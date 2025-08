Los días difíciles de Juan Román Riquelme

Boca Juniors atraviesa una crisis de proporciones bíblicas, que a la vez es la del fútbol argentino, como lo acaba de demostrar el Mundial de Clubs, donde Boca y River Plate, su clásico oponente, se fueron del certamen apenas comenzado y con la cabeza gacha. Juan Román Riquelme, leyenda del Villarreal CF, es el principal ídolo boquense, por encima incluso de Diego Maradona. Decidió invertir el capital simbólico y asumir como presidente del club. Esa idolatría corre el peligro de convertirse en un billete falso. Boca está exánime. Hace dos años que no avanza en la Copa Libertadores de América. Hace 11 partidos que no gana. Los entrenadores asumen y fracasan.

Sucedió con Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago. Ahora es el turno de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a Riquelme en su último momento de esplendor, en 2008, y cuya suerte parece echada. «Los títulos quedaron lejos y los fracasos, demasiado cerca», señaló el diario La Nación.

Boca va de fiasco en fiasco. La racha negativa es a estas alturas la peor de todos los tiempos para el club. Ya superó la deshonra de 10 partidos sin ganar de 1957. Ni el retorno de Leandro Paredes, un referente de la selección campeona del mundo, de 31 años, parece frenar el declive. La hinchada, que se jacta de ser la más fervorosa del planeta, empieza a hacer sentir su malestar.

Señalado

Riquelme ha quedado demasiado expuesto a las críticas y no le faltan enemigos, entre ellos el expresidente argentino, Mauricio Macri, quien inició su carrera política en Boca Juniors a fines de los años 90, y sueña con volver a reinar en la institución. «Acá no hay política ni operetas: es el máximo ídolo y también el máximo responsable de un Boca que colecciona golpes», señaló Mariano Dayan, columnista del diario deportivo Olé. «La realidad es que este equipo no le gana a nadie. Ni a los que le lo enfrentan ni a los que esperan, ni de visitante ni en la Bombonera ni en cancha neutral. Al hincha le cuesta sentarse a ver los partidos y sufre más allá del amor por los colores».

La veteranía es el signo del presente azul y oro. El uruguayo Edison Cavani tiene 38 años. El español Ander Herrera, ahora lesionado, 35 años, lo mismo que el peruano Luis Advíncula y el argentino Marcos Rojo. No surgen nuevas figuras, y cuando despuntan los juveniles son exportados de inmediato, un problema que atraviesa en general al fútbol argentino como ha quedado de manifiesto con Franco Mastantuono, la joya que River Plate vendió a los 17 años al Real Madrid. El fútbol que se ve en las canchas argentinas tiene la marca de la decrepitud en general.

Ander Herrera posa junto al presidente Riquelme, durante la rueda de prensa en la que es presentado como jugador de Boca. / MATIAS MARTIN CAMPAYA / EFE

Román es el rostro inequívoco de este pozo sin fondo. Así como sacó lustre en los años dorados que lo llevaron a proseguir su carrera primero en el Barcelona y después en el Villarreal, paga el precio de las circunstancias con la agravante que introdujo en el club a su hermano Cristian y el consejo de fútbol, integrado por excompañeros de glorias pasadas, acumula tantos desaciertos que también es arrastrado por el desencanto y la furia.

Riquelme tiene todavía dos años como presidente y los pronósticos no son los más halagadores. Hace 14 años, River Plate, el segundo equipo en popularidad del país, descendió de categoría. ¿Boca, con sus 74 títulos oficiales, seis copas Libertadores, tres Intercontinentales, podría descender si todo empeora? La pregunta, de solo formularla, eriza la piel de los hinchas.