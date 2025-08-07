Adiós definitivo a Ratiu: lo que el Villarreal va a ingresar del Rayo por el rumano

Ha sido uno de los nombres, en los últimos meses, vinculado al Villarreal CF pero, ya definitivamente (al menos, salvo una operación nueva), los amarillos se despiden de Andrei Ratiu a cambio de una importante cantidad económica.

El Rayo Vallecano, al que pertenece el futbolistas, ha publicado que “Rayo Vallecano de Madrid SAD y Villarreal CF han llegado a un acuerdo por el cual el Rayo Vallecano de Madrid ha adquirido el 50% de los derechos de Andrei Ratiu que mantenía el Villarreal CF". "El internacional rumano pasa a ser, a todos los efectos, propiedad del club madrileño”.

Las cifras de la operación

El Villarreal ingresará 3,5 millones de euros fijos .

. Además, existe la posibilidad de que la cantidad aumente en otros 1.500.000 euros por distintas cláusulas .

. Por otro lado, el Submarino mantiene una opción de recompra , aunque más cara que la pactada en la última operación con el Rayo Vallecano (siete millones de euros).

, aunque más cara que la pactada en la última operación con el Rayo Vallecano (siete millones de euros). Como suele ser habitual también, los amarillos se guardan el porcentaje de la plusvalía futura venta de Ratiu al Rayo Vallecano, porque ofertas no le faltan.

Según ha publicado la prensa madrileña, el club franjirrojo habría rechazado una oferta de 18 millones de euros de un club de la Premier League, aunque los madrileños se remiten a la cláusula de rescisión (25 millones).

Según cuenta Matteo Moretto, el futbolista rumano está dolido y decepcionado con el presidente Raúl Martín Presa. El futbolista hubiera dado un salto en su salario y un paso adelante en su carrera.

El Villarreal obtiene más dinero para afrontar nuevas operaciones.