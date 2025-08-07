Así ha anunciado el Villarreal el fichaje de Thomas Partey

Ya es oficial. El Villarreal CF incorpora a Thomas Partey.

El anuncio dice así:

"El Villarreal CF y Thomas Partey han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025/2026. El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana [8 de agosto del 2025] en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Thomas Teye Partey (Odumase Krobo, 13 de junio de 1993) es un centrocampista muy completo, de gran recorrido y excepcionales condiciones físicas. Es un fantástico recuperador de balón y cuenta con facilidad para iniciar la jugada desde atrás. El futbolista africano también atesora un buen disparo desde media distancia y tiene la capacidad de superar líneas en conducción.

Trayectoria

El centrocampista ghanés, de gran experiencia, suma más de 50 internacionalidades con el combinado nacional de su país. Además, ha defendido los intereses del Arsenal FC, Atlético de Madrid, UD Almería y RCD Mallorca.

Con el conjunto inglés, se proclamó campeón de la Supercopa de Inglaterra (2023/2024), mientras que con el combinado rojiblanco levantó el campeonato liguero (2020/2021), la Supercopa de Europa (2018/2019) y la Europa League (2017/2018).

VILLARREAL CF

La puntualización

Además, el Villarreal añade lo siguiente:

Por otra parte, el club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra. El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra. La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan. Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto.

El Villarreal CF quiere reiterar con total claridad su firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas.