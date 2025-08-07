Pues, al final, lo de Willy Kambwala es una lesión de larga duración. No alcanza el grado de su compañero Logan Costa, la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda (lo cual se traduce en unos nueve meses de baja), pero el ex del Manchester United ha podido decir adiós al 2025.

El Villarreal CF ha emitido el parte médico, que complemente el del pasado lunes, que dice así:

El defensa franco-congoleño del Villarreal CF, Willy Kambwala, ha sido intervenido esta mañana de una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda que se produjo en el amistoso del pasado jueves 31 julio contra el Genoa en Oviedo.

Tras valorar todos los tratamientos posibles, los servicios médicos del Villarreal CF, junto a especialistas en la materia, decidieron que la intervención quirúrgica era la mejor opción para la recuperación del futbolista. La operación la ha llevado a cabo el doctor Lasse Lempainen en la clínica NEO de Turku (Finlandia).

El tiempo de baja estimado dependerá de la evolución del futbolista. El club le desea una pronta y exitosa recuperación. ¡Mucha fuerza, Willy!

Tiempo estimado de baja

Todo hace indicar que Kambwala, llamado a ser titular, que estará en torno a los cinco meses de baja, con lo que, de cumplirse las previsiones, se perdería toda la primera vuelta para reaparecer, puede, que en febrero del 2026.

O sea, que el Villarreal debe acometer, ahora, el fichaje de dos centrales (uno de ellos podría ser un lateral derecho, para resituar a Santiago Mouriño, a quien Marcelino Garccía ha hecho jugar de dos en sus primeros dos encuentro del charrúa como groguet).

Revés para Kambwala: paso por el quirófano y cinco meses de baja / VILLARREAL CF

Muchas ausencias

El Villarreal, que debutará en LaLiga EA Sports el 15 de agosto del 2025, a las 21.30 horas. en el Estadio de la Cerámica, a las 21.30 horas, cuenta con las bajas seguras ya de:

Logan Costa

Willy Kambwala

Ayoze Pérez

Ilias Akhomach

Además, está la incógnita de Yeremy Pino, que no viajó a Inglaterra para disputar el Arsenal-Villarreal (2-3), tiene unas molestias físicas.