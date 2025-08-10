El acuerdo entre el Villarreal y el Valencia por Danjuma

Arnaut Danjuma abandonará en los próximos días el Villarreal CF. El delantero neerlandés no entraba en los planes de Marcelino y el Submarino esperaba una buena opción para sacar algo de rédito económico al jugador, que acaba contrato en junio de 2026.

Así, después de que el propio Danjuma descartara marcharse al Trabzonspor turco, que estaba dispuesto a pagar los 4,5 millones que el Villarreal pedía y hacerse cargo del sueldo del jugador (alrededor de 5 millones), el Valencia probó fortuna tentando al propio jugador, al que agradó la propuesta valencianista.

Danjuma está cerca de fichar por el Valencia CF. / EFE

Tras ellos, los dos clubs iniciaron conversaciones para ver de qué forma se podía dar salida al jugador y finalmente el acuerdo verbal quedó cerrado el sábado.

Acuerdo verbal

Será a razón de una serie de variables más un porcentaje de una posible futura venta como se acordó, si bien se estaba valorando si habría algún fijo. A priori, tan solo faltan algunos flecos por cerrar, pero todo apunta a que en dos o tres días Danjuma será nuevo jugador del Valencia.