Villarreal - Aston Villa: El Trofeo de la Cerámica, en directo

El Submarino se enfrenta al equipo de Unai Emery y Pau Torres a partir de las 21.00 horas

Pedraza conduce un balón durante el Trofeo de la Cerámica.

Pedraza conduce un balón durante el Trofeo de la Cerámica. / Toni Losas

Yolanda Peris

Jorge Sastriques

Vila-real

¡Vuelve el fútbol al Estadio de la Cerámica! Aún no ha empezado la temporada 2025/26 de forma oficial, pero el Villarreal CF afronta este domingo un partido de nivel. Bien podría ser calificado de partidazo porque, aunque se trata de un amistoso de preparación, lo cierto es que el rival de turno, el Aston Villa, invita a esperar en un encuentro 'top'.

El Submarino de Marcelino García Toral se enfrentará al conjunto inglés, en el que se reencontrará con Unai Emery y Pau Torres, y tratará únicamente de alzar su trofeo. Una competición recuperada diez años después.

A partir de las 21.00 horas, sigue en directo el minuto a minuto desde el Estadio de la Cerámica.

