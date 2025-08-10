Villarreal - Aston Villa: El Trofeo de la Cerámica, en directo

¡Vuelve el fútbol al Estadio de la Cerámica! Aún no ha empezado la temporada 2025/26 de forma oficial, pero el Villarreal CF afronta este domingo un partido de nivel. Bien podría ser calificado de partidazo porque, aunque se trata de un amistoso de preparación, lo cierto es que el rival de turno, el Aston Villa, invita a esperar en un encuentro 'top'.

El Submarino de Marcelino García Toral se enfrentará al conjunto inglés, en el que se reencontrará con Unai Emery y Pau Torres, y tratará únicamente de alzar su trofeo. Una competición recuperada diez años después.

A partir de las 21.00 horas, sigue en directo el minuto a minuto desde el Estadio de la Cerámica.

Galería fotográfica | Os dejamos las mejores imágenes del partido. Galería | Ambiente y previa del Villarreal-Aston Villa del Trofeo de la Cerámica / Toni Losas / Villarreal CF

Min. 75 | Remate de cabeza de Ilias, se va alto (0-2)

Min. 73 | Más cambios en el Villarreal, entran Ilias, Cardona, Foyth, Etta Eyong y Thomas Partey.

Min. 72 | Pausa para la hidratación, juego parado (0-2).

Min. 61. Lo intenta el Villarreal, juega más en campo contrario, pero se mantiene el 0-2 en el marcador.

Min. 49 | Golazo de Buendía para el Aston Villa. Golazo desde fuera del área tras una mala salida de balón de los amarillos (0-2).

Min. 46 | Carrusel de cambios en el Villarreal tras el descanso. Entran Diego Conde, Moleiro, Mouriño, Pepe, Denis Suárez y Parejo (0-1).

Arrancó la segunda parte en La Cerámica. Villarreal 0-1 Aston Villa.

Descanso | Final de la primera parte, jugadores a vestuarios, de moment manda el Aston Villa en el marcador por 0-1 con el gol de Watkins.