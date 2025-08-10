En Directo
Villarreal - Aston Villa: El Trofeo de la Cerámica, en directo
El Submarino se enfrenta al equipo de Unai Emery y Pau Torres a partir de las 21.00 horas
¡Vuelve el fútbol al Estadio de la Cerámica! Aún no ha empezado la temporada 2025/26 de forma oficial, pero el Villarreal CF afronta este domingo un partido de nivel. Bien podría ser calificado de partidazo porque, aunque se trata de un amistoso de preparación, lo cierto es que el rival de turno, el Aston Villa, invita a esperar en un encuentro 'top'.
El Submarino de Marcelino García Toral se enfrentará al conjunto inglés, en el que se reencontrará con Unai Emery y Pau Torres, y tratará únicamente de alzar su trofeo. Una competición recuperada diez años después.
A partir de las 21.00 horas, sigue en directo el minuto a minuto desde el Estadio de la Cerámica.
Galería fotográfica | Os dejamos las mejores imágenes del partido.
Min. 75 | Remate de cabeza de Ilias, se va alto (0-2)
Min. 73 | Más cambios en el Villarreal, entran Ilias, Cardona, Foyth, Etta Eyong y Thomas Partey.
Min. 72 | Pausa para la hidratación, juego parado (0-2).
Min. 61. Lo intenta el Villarreal, juega más en campo contrario, pero se mantiene el 0-2 en el marcador.
Min. 49 | Golazo de Buendía para el Aston Villa. Golazo desde fuera del área tras una mala salida de balón de los amarillos (0-2).
Min. 46 | Carrusel de cambios en el Villarreal tras el descanso. Entran Diego Conde, Moleiro, Mouriño, Pepe, Denis Suárez y Parejo (0-1).
Arrancó la segunda parte en La Cerámica. Villarreal 0-1 Aston Villa.
Descanso | Final de la primera parte, jugadores a vestuarios, de moment manda el Aston Villa en el marcador por 0-1 con el gol de Watkins.
Min. 44 | Paró Luiz Júnior un tiro cruzado de Bailey (0-1).
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Directo | Albacete - Castellón
- Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Susto en Onda con un incendio en la zona del pantano del Sitjar