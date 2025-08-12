Foyth siente el Villarreal como su "segunda casa"

Es uno de los capitanes, uno de los líderes dentro y fuera del terreno de juego, un jugador querido por el club, por el cuerpo técnico, por sus compañeros y por la masa social de un Villarreal CF en el que continuará cuatro temporadas más. Es Juan Foyth, el Jefesito del Submarino, club en el que, si cumple todo su contrato, permanecería durante 9 campañas, una circunstancia insólita en el fútbol moderno.

El defensa central argentino natural de La Plata (12-01-1998) se mostró muy satisfecho de haber ampliado su contrato hasta el 30 de junio del 2029 con el club de la Plana Baixa, club del que dijo que «es mi segunda casa».

Juan Foyth, el pasado domingo en La Cerámica cuando se anunció su renovación con el Villarreal CF. / Villarreal CF

Se confirmó la renovación

Como indicó Mediterráneo en su edición del pasado 16 de julio, el Villarreal había puesto sobre la mesa dos ofertas de renovación tanto a Nicolas Pepe (por dos temporadas), que la aceptó esa misma semana, como a Juan Foyth (por tres ejercicios más) que, pese a demorarse tres semanas en contestar, ha terminado por aceptar, estando todo muy encarrilado desde un primer momento, ya que tanto el jugador, como Marcelino y el club quería seguir unidos.

Muy satisfecho

El zaguero campeón del mundo con Argentina confesó estar muy feliz por afianzarse en el tiempo como groguet. «Para mí esta renovación significa mucho, saben que desde que estoy aquí sentí este lugar como es mi segunda casa. Hice muchos amigos y mucha gente a la que quiero mucho», señaló.

Respecto a la temporada que está a punto de empezar y en la que compaginarán LaLiga con la Champions League, afirmó que la afrontan «con la máxima ilusión».

Pau y Foyth, en la previa del Villarreal-Aston Villa. / Villarreal CF

«Todavía tenemos el recuerdo de la última Champions que jugamos y el recuerdo de cómo nos acompañó todo el mundo, por lo que esperamos hacer un camino parecido y disfrutar todos juntos», apuntó en referencia a una edición en la que el Submarino alcanzó las semifinales por primera vez.

Mensaje a la afición

Foyth hizo un llamamiento a la masa social grogueta. «Les pido que nos sigan acompañando y que sigamos luchando juntos por lograr cosas importantes. Creo que juntos año tras años vamos a seguir haciendo el Villarreal cada día más grande», reclamó.

Foyth, que tiene 27 años, llegó al club de la Plana Baixa en el verano del 2020 procedente del Tottenham, primero como cedido y un año más tarde en propiedad por unos quince millones de euros.

El defensa platense va a iniciar ahora su sexta campaña en la entidad amarilla, con la que tenía contrato hasta 2026 y a la que ahora está vinculado hasta 2029. Una leyenda del club en activo.