La previa: El Villarreal B recibe al Nàstic este miércoles y se espera el estreno de Lautaro Spatz

Es posible que la operación entrada y salida en la plantilla del Villarreal B se haya completado con el traspaso de Adriano García al Club Queretaro mexicano y la llegada del central argentino Lautaro Spatz, procedente del Algeciras y que ya se ha entrenado con el grupo y dejó claro que es un futbolista hecho, muy preparado, que llega con muchas ganas y que apunta a ser un jugador con galones dentro del de un vestuario donde hay mucha juventud. Sobre el césped manda, coloca a sus compañeros, les rectifica, desde la perspectiva del juego que le da actuar en el eje de la zaga.

Lautaro Spatz anima a sus compañeros en el entrenamiento de este martes en el campo 9. / Juan Francisco Roca

Y es que ha habido mucho movimiento de jugadores, con salidas y llegadas, y ahora, con la plantilla más definida, tocará prepararse para el inicio de liga. Este miércoles toda afrontar el quinto amistoso de pretemporada. A las 19.00 horas llega el siempre peligroso Nàstic de Tarragona, al Mini Estadi.

Buena piedra de toque

Un encuentro que igual sirve para que el último fichaje tenga el primer contacto con sus nuevos compañeros y con un rival enfrente. Al equipo de David Albelda cada vez le queda menos tiempo para ensamblar a su renovado plantel para el inicio de liga, que será contra el Alcorcón, el domingo 31 de agosto. Antes, restarán los otros dos amistosos contra el Valencia Mestalla, este sábado, y el Eldense, el sábado 23 a las 10.00 horas.Todos se jugarán en el Mini Estadi.