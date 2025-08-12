La previa: El Villarreal B recibe al Nàstic este miércoles y se espera el estreno de Lautaro Spatz
El central argentino llega en forma y se muestra como un futbolista experimentado
El duelo frente a los tarraconenses será en el Mini Estadi a partir de las 19.00 horas
Es posible que la operación entrada y salida en la plantilla del Villarreal B se haya completado con el traspaso de Adriano García al Club Queretaro mexicano y la llegada del central argentino Lautaro Spatz, procedente del Algeciras y que ya se ha entrenado con el grupo y dejó claro que es un futbolista hecho, muy preparado, que llega con muchas ganas y que apunta a ser un jugador con galones dentro del de un vestuario donde hay mucha juventud. Sobre el césped manda, coloca a sus compañeros, les rectifica, desde la perspectiva del juego que le da actuar en el eje de la zaga.
Y es que ha habido mucho movimiento de jugadores, con salidas y llegadas, y ahora, con la plantilla más definida, tocará prepararse para el inicio de liga. Este miércoles toda afrontar el quinto amistoso de pretemporada. A las 19.00 horas llega el siempre peligroso Nàstic de Tarragona, al Mini Estadi.
Buena piedra de toque
Un encuentro que igual sirve para que el último fichaje tenga el primer contacto con sus nuevos compañeros y con un rival enfrente. Al equipo de David Albelda cada vez le queda menos tiempo para ensamblar a su renovado plantel para el inicio de liga, que será contra el Alcorcón, el domingo 31 de agosto. Antes, restarán los otros dos amistosos contra el Valencia Mestalla, este sábado, y el Eldense, el sábado 23 a las 10.00 horas.Todos se jugarán en el Mini Estadi.
Suscríbete para seguir leyendo
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo