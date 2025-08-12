La previa: El Villarreal B recibe al Nàstic este miércoles y se espera el estreno de Lautaro Spatz

El central argentino llega en forma y se muestra como un futbolista experimentado

El duelo frente a los tarraconenses será en el Mini Estadi a partir de las 19.00 horas

Lautaro, este martes en el entrenamiento que tuvo lugar en el campo 9 de la Ciudad Deportiva.

Lautaro, este martes en el entrenamiento que tuvo lugar en el campo 9 de la Ciudad Deportiva. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

Es posible que la operación entrada y salida en la plantilla del Villarreal B se haya completado con el traspaso de Adriano García al Club Queretaro mexicano y la llegada del central argentino Lautaro Spatz, procedente del Algeciras y que ya se ha entrenado con el grupo y dejó claro que es un futbolista hecho, muy preparado, que llega con muchas ganas y que apunta a ser un jugador con galones dentro del de un vestuario donde hay mucha juventud. Sobre el césped manda, coloca a sus compañeros, les rectifica, desde la perspectiva del juego que le da actuar en el eje de la zaga.

Lautaro Spatz anima a sus compañeros en el entrenamiento de este martes en el campo 9.

Lautaro Spatz anima a sus compañeros en el entrenamiento de este martes en el campo 9. / Juan Francisco Roca

 Y es que ha habido mucho movimiento de jugadores, con salidas y llegadas, y ahora, con la plantilla más definida, tocará prepararse para el inicio de liga. Este miércoles toda afrontar el quinto amistoso de pretemporada. A las 19.00 horas llega el siempre peligroso Nàstic de Tarragona, al Mini Estadi.

Noticias relacionadas y más

Buena piedra de toque

Un encuentro que igual sirve para que el último fichaje tenga el primer contacto con sus nuevos compañeros y con un rival enfrente. Al equipo de David Albelda cada vez le queda menos tiempo para ensamblar a su renovado plantel para el inicio de liga, que será contra el Alcorcón, el domingo 31 de agosto. Antes, restarán los otros dos amistosos contra el Valencia Mestalla, este sábado, y el Eldense, el sábado 23 a las 10.00 horas.Todos se jugarán en el Mini Estadi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents