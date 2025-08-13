Ayoze y sus opciones de debutar con el Villarreal ante el Oviedo

A falta de solo dos días para el inicio de la Liga, Ayoze Pérez sigue sin ejercitarse con el resto del equipo y todo hace indicar que no estará en la lista del Villarreal CF para el debut del Submarino en el ejercicio 2025/26 ante el Real Oviedo de este viernes en La Cerámica (21.30 h).

Solo falta una sesión, la de la matinal de hoy, y salvo giro inesperado el ariete tinerfeño tendrá que esperar, como mínimo, una semana más en ver si deja atrás su problema muscular en el aductor.

El conjunto amarillo completó este miércoles un nuevo entrenamiento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, para seguir preparando el encuentro de mañana. El equipo afronta la recta final de la semana con la intención de afinar los últimos detalles antes de su estreno liguero ante su afición.

Logan Costa saluda al entrenador del Villarreal, Marcelino. / VILLARREAL CF

Sin Ayoze, Costa y Kambwala

Al respecto, el entrenador del Submarino, Marcelino García Toral, dispuso de una sesión en la que Ayoze Pérez continuó sin poder ejercitarse con el grupo, al margen de sus compañeros, le que sitúa con muchas opciones de perderse la primera cita de la temporada.

El cuerpo técnico sigue pendiente de su evolución, mientras el resto de la plantilla completó el trabajo planificado para la jornada, combinando ejercicios tácticos con tareas de intensidad media. A su vez, las otras dos bajas son las consabidas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala.