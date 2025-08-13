Los deseos de Mouriño en su estreno con el Villarreal

Tiene el carácter risueño, la sonrisa pícara y el desparpajo de los jóvenes. Es uno de esos futbolistas que lleva la garra en sus genes, porque es uruguayo, y Uruguay es una de las mayores cunas que existen en el Planeta Fútbol. A sus 23 años, Santiago Mouriño (13-02-2002) es uno de los defensas jóvenes más prometedores de presente y de futuro y que este miércoles ha sido presentado como zaguero del Villarreal CF, club por el que ha firmado hasta el 30 de junio del 2030.

Una apuesta importante de la dirección deportiva del Submarino, liderada por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ya que la entidad de la Plaba Baixa ha invertido 10 millones de euros, abonados al Atlético de Madrid, club que le fichó en 2023 procedente del Racing de Montevideo.

Tras rendir como cedido en el Real Zaragoza, la pasada campaña brilló en el Alavés y, dado su nivel y polivalencia --puede jugar de central y de lateral derecho--, el Villarreal decidió apostar fuerte por un jugador con proyección de ser mundialista con la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa.

Santiago Mouriño (i), durante su presentación como jugador del Villarreal junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena (d). / Kmy Ros

Su rol en el Submarino

"He tenido más continuidad de central, pero hablé con Marcelino y me dijo que me va a utilizar más de lateral. Yo lo que quiero es tener continuidad y aportaré desde donde me diga el míster", dijo en su primera intervención en la presentación oficial en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica.

Al respecto, consideró el charrúa que "recoger el testigo de Foyth es una gran responsabilidad, ya que Juan es un campeón del mundo. Pero yo voy a aportar mi trabajo. Por mi intensidad y velocidad puedo aportarle mucho a la defensa. Espero darlo todo por este club".

Santiago Mouriño (i), durante su presentación como jugador del Villarreal junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena (d). / Kmy Ros

Fase de adaptación

El uruguayo está atravesando el proceso lógico tras llegar a un nuevo club. "Ahora me toca un proceso de adaptación, pero pienso hacerlo lo más rápido posible. Voy consiguiendo adaptarme muy rápido, acumulando información y conociendo a mis compañeros. Estaré al 100% lo más rápido posible", argumentó.

Un Mouriño que defendió su fútbol, y no solo el defensivo: "Porque sea intenso y fuerte en los duelos, no soy un mal jugador en los otros aspectos. También me gusta jugar el balón, progresar y sumar en ataque. Vengo a aportar desde todas las partes del campo".

Un proyecto ilusionante

El defensa de 23 años confesó que ni se lo pensó cuando le llamó el Submarino. "Cuando me llamaron, a los dos días ya estaba por aquí. Ahora a meternos rápido ante el proyecto tan ilusionante que tenemos. Es un orgullo estar en un club tan importante y poder, además, jugar una competición tan bonita como la Champions", remarcó.

Y mandó un mensaje a la masa social de la entidad amarilla: "A la afición le pedimos que venga a ayudarnos, a apoyarnos y que esté con nosotros. Juntos lograremos cosas importantes".

Santiago Mouriño (i), durante su presentación como jugador del Villarreal. / Kmy Ros

Su sueño a medio plazo

Mouriño sueña despierto y considera que gracias al Submarino puede seguir creciendo. "Se viene una temporada bonita, donde queremos lograr los objetivos cuanto antes. En lo personal, que el Villarreal logre los objetivos y, en un año de Mundial, poder hacerlo bien para que Uruguay, mi selección, pueda contar conmigo, sería un sueño poder estar en el Mundial".

"Grupo unido que lo hace todo más fácil. Hemos convivido ya en varios viajes y hay un buen grupo, unido, y un cuerpo técnico que facilita las cosas", dijo, añadiendo que "es lindo estar aquí, con ganas de debutar".

Santiago Mouriño (i), durante su presentación como jugador del Villarreal junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena (d). / Kmy Ros

Y en cuanto a cómo desenvolverse en LaLiga, el joven sudamericano confesó que "no les puedes dar nada a los delanteros. Son jugadores de élite". "Fue un año complicado en el Alavés, pero lo sacamos adelante. Eso te deja muchas enseñanzas. A veces aprender a jugar con la presión de no descender es difícil. Este año espero sentir la presión, pero de estar arriba", finalizó el defensa uruguayo.

Tena opina de Mouriño

El director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena, ejerció de anfitrión en la presentación y elogió el nivel de Mouriño. "Es polivalente, gran defensa y que cumple dos roles: el de central y el de lateral derecho. Jugador que destaca por ser ganador de duelos y ponerle mucha intensidad a su juego. Nos va ayudar mucho por sus prestaciones defensivas", expuso sobre un defensa de "presente y de futuro".