Las necesidades del Villarreal hasta el cierre del mercado de fichajes: "Dos o tres refuerzos"

Dos o tres fichajes máximo para cerrar la plantilla. El Villarreal CF tiene clara la hoja de ruta trazada de aquí al cierre del mercado estival, el próximo 1 de septiembre. El club de la Plana Baixa pretende realizar dos o tres contrataciones más para apuntalar un plantel que según su presidente, Fernando Roig, «será mejor que la de la pasada campaña y que mantendrá la sostenibilidad del club».

«Faltan dos o tres fichajes. Se nos han lesionado dos defensas de gravedad. Tenemos uno que no jugará en toda la temporada y el otro hasta 2026. Tenemos que buscar un buen jugador atrás y un buen delantero arriba. Tenemos buena plantilla. Hemos fichado a buenos jugadores y recuperado a Ilias. Hay que tener paciencia», dijo ante la idea de firmar un central, un ‘9’ y, si el mercado lo posibilita, un lateral derecho.

El trabajo de Roig Negueroles

«Quiero resaltar el gran trabajo del club, liderado por el consejero delegado (Roig Negueroles), para confeccionar una gran plantilla. Hemos vendido, comprado e invertido para tener un equipo mejor que el año pasado. Y manteniendo el equilibrio económico», señaló.

Alberto Moleiro, durante su presentación, con el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles. / Kmy Ros

Un club saneado

El mandatario destacó que «somos un equipo saneado. Sin deudas. Todo se reinvierte en el club. La filosofía del club es sostenibilidad económica. No nos podemos endeudar de ninguna manera».

Roig, que recordó que hace «muchísimos años renunciamos a todo tipo de subvenciones económicas», dijo que tienen dos hándicaps: «Por un lado, que Vila-real es una ciudad pequeña y que tenemos los abonos más económicos de la Champions».

«El otro hándicap es la fiscalidad. Hay jugadores que no fichan por el club por esa situación. Prefieren ir a otros países simplemente por eso», afirmó.

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, durante su comparecencia en el Restaurante el Ceramista del Estadio de la Cerámica. / Kmy Ros

«Estamos con un 9% más que nuestros competidores extranjeros y de otras comunidades. Es muy complicado competir así y estamos haciendo un gran esfuerzo para hacerlo, pese a estos dos hándicaps», concluyó.

El presidente más antiguo

El dirigente amarillo recordó que será su vigésimo novena campaña como presidente del club. "Desde 1997. Tenía 50 años. Ahora soy el presidente más antiguo de toda la Primera División. Iniciamos una temporada ilusionante", afirmó.

"Por quinta vez vamos a jugar la Champions. Esta vez con un formato diferente, de más partidos y más atractivo. Juegas cuatro partidos en casa y cuatro fuera, contra ocho rivales distintos. A ver si tenemos suerte y nos toca un buen calendario", señaló en referencia al sorteo del próximo 28 de agosto.