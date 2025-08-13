La crónica: El Villarreal B mejora progresivamente y supera al Nàstic en un partido igualado (1-0)

El Villarreal B se apuntó la tercera victoria de pretemporada tras derrotar al Nàstic de Tarragona en el Mini Estadi, gracias a un gol de Albert García cuando apenas se llevaba un minuto de la segunda parte. Fue un encuentro de mucha brega entre equipos de la misma categoría. Está mejorando el equipo de David Albelda a medida que van llegando los refuerzos. Ante los tarraconenses debutó la primera parte el central argentino Lautaro, última incorporación. La próxima cita para el filial será este sábado contra el Valencia Mestalla en el Mini Estadi.

La primera parte estuvo muy igualada. El conjunto tarraconense estuvo mandón, pero con poca profundidad en su juego. La escuadra de la Plana estuvo más animada. Avisó muy pronto (min. 11) con un tiro parabólico de Luis Quintero, desviado, y otro chut del joven cafetero, pero el balón lo rechazó el portero a saque de esquina. Eso sí, la ocasión más clara fue para el Nàstic con un tiro al larguero a cargo de Miguel Ángel Prendes.

Segunda parte

Cuando se cumplía el primer minuto y cinco segundos de la segunda el delantero catalán Albert García, con la derecha, y desde dentro del área, puso el 1-0. El 2-0 pudo haber llegado en un par de veces, como el 1-1 en el minuto 80 tras un tiro de Álex Jiménez que el portero Yakiv logró rechazar a córner.

El juvenil Carlos Maciá mueve el balón en un lance del partido frente al Nàstic. / Juan Francisco Roca

El filial amarillo formó en la primera parte con Rubén Gómez; Budesca, Isma Sierra, Lautaro, Arnau Forés; Quintero, Cheikh, Carlos Maciá, Barry; Hugo López y Albert García. También jugaron en el segundo tiempo: Facundo, Fran Gil, Adri Ruiz, Yakiv (ps), Arenzana, Tamarit, Bonafé, Luque, Vique e Iker Punzano.

La próxima cita para el Villarreal B será este sábado contra el Valencia Mestalla en el Mini Estadi, a partir de las 10.00 horas, pero a puerta cerrada. Será el penúltimo ensayo de pretemporada.