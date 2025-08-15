Cazorla, el eterno ‘8’ del Villarreal recibe su merecido homenaje
El Submarino rinde tributo al asturiano, ahora en el Oviedo, leyenda del Villarreal y de la selección , que recibió, de manos de Marcos Senna, una camiseta con el número de partidos disputados en el club, un total de 334
El centrocampista, líder y capitán del conjunto Carbayón, pudo despedirse de la afición, algo que no pasó en 2020 por culpa de la pandemia, que le rinde una sonora ovación
Sin lugar a dudas, es el reconocimiento a un grande. En los prolegómenos del partido en el que el Villarreal CF ha iniciado el ejercicio liguero 2025/26 en el Estadio de la Cerámica ante el Real Oviedo, Marcos Senna, embajador del club y excompañero del ‘8’, ha hecho entrega este viernes personalmente a Santi Cazorla, ahora jugador del conjunto Carbayón, de una camiseta conmemorativa con su nombre y el número 334, en referencia a la cantidad de encuentros que disputó el asturiano con el Submarino.
La afición grogueta tuvo la oportunidad de dedicar una sonora ovación al emblemático exfutbolista amarillo. Algo que no pudo hacer en el año 2020, cuando concluyó su segunda etapa como jugador del conjunto de la Plana Baixa, en plena pandemia y sin público en las gradas. Ahora, Cazorlita vuelve a La Cerámica, como capitán y líder del Real Oviedo, club que regresa a Primera Divisón 24 años después.
Roig, anfitrión
El Real Oviedo fue el primer equipo en recibir el nuevo regalo institucional de la temporada 2025/26 para los rivales en el Estadio de la Cerámica: una original bufanda confeccionada bajo la tradicional técnica del trencadís y hecha por usuarios del Centre Ocupacional de Vila-real. El presidente del Submarino, Fernando Roig, hizo entrega de la misma tras la comida de directivas a su homólogo en el club asturiano, Martín Peláez.
La Fan Zone, de estreno
Este viernes ha arrancado la primera Fan Zone de la temporada en la plaza del Estadio de la Cerámica, que contó con el torneo 3×3 de libre participación, hinchables y distintos juegos y talleres para los más pequeños de la casa. A su vez, hubo espectáculo musical a cargo de DJ Lion. El artista del Rototom Sunsplash ejercerá como embajador del festival internacional de reggae, que se celebra en Benicàssim desde hoy y hasta el 23 de agosto.
La ‘CF Vinaròs’, homenajeada
La primera peña protagonista de la temporada 2025/26 en recibir un merecido homenaje fue este viernes la peña CF Vinaròs. Los peñistas del Baix Maestrat fueron los encargados de organizar la previa del encuentro en la sede de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV) y saltaron al campo a hacerse la fotografía con el once inicial del Submarino.
