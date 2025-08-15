Directo | Villarreal - Oviedo

En Directo

El nuevo e ilusionante proyecto del Submarino arranca la liga 2025/26 en el Estadio de la Cerámica ante el conjunto asturiano

Los jugadores Villarreal realizan los ejercicios de calentamiento previos al partido ante el Oviedo.

Los jugadores Villarreal realizan los ejercicios de calentamiento previos al partido ante el Oviedo. / Toni Losas

Jorge Sastriques

Vila-real

El Villarreal CF comienza la temporada 2025/26 en el Estadio de la Cerámica ante el Real Oviedo. El Submarino arranca una ilusuonante temporada 2025/26 con las ausencias de Kambwala, Logan Costa y Ayoze.

Los amarillos trataran de comenzar con buen pie la campaña, para ello Marcelino García Toral apuesta por un once en el que destacan los nuevos fichajes de Rafa Marín y Mouriño.

