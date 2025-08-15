Directo | Villarreal - Oviedo

El Villarreal CF comienza la temporada 2025/26 en el Estadio de la Cerámica ante el Real Oviedo. El Submarino arranca una ilusuonante temporada 2025/26 con las ausencias de Kambwala, Logan Costa y Ayoze.

Los amarillos trataran de comenzar con buen pie la campaña, para ello Marcelino García Toral apuesta por un once en el que destacan los nuevos fichajes de Rafa Marín y Mouriño.

MIN. 3. LA PRIMERA DEL VILLARREAL | La primer ocasión fue para los groguets, remate de Comesaña para protagonizar la primera aproximación amarilla. Villarreal CF 0-0 Real Oviedo

COMIENZA EL PARTIDO EN LA CERÁMICA | Arranca el partido en coliseo amarillo, rueda el balón en esta temporada 2025/26.

HOMENAJE A CAZORLA | Marcos Senna le hace entrega a Santi Cazorla de una camiseta de homenaje. De leyenda a leyenda.

TODO PREPARADO | Ya salen Villarreal y Oviedo al Estadio de la Cerámica.

