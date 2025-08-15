En Directo
Directo | Villarreal - Oviedo
El nuevo e ilusionante proyecto del Submarino arranca la liga 2025/26 en el Estadio de la Cerámica ante el conjunto asturiano
El Villarreal CF comienza la temporada 2025/26 en el Estadio de la Cerámica ante el Real Oviedo. El Submarino arranca una ilusuonante temporada 2025/26 con las ausencias de Kambwala, Logan Costa y Ayoze.
Los amarillos trataran de comenzar con buen pie la campaña, para ello Marcelino García Toral apuesta por un once en el que destacan los nuevos fichajes de Rafa Marín y Mouriño.
MIN. 3. LA PRIMERA DEL VILLARREAL | La primer ocasión fue para los groguets, remate de Comesaña para protagonizar la primera aproximación amarilla. Villarreal CF 0-0 Real Oviedo
COMIENZA EL PARTIDO EN LA CERÁMICA | Arranca el partido en coliseo amarillo, rueda el balón en esta temporada 2025/26.
HOMENAJE A CAZORLA | Marcos Senna le hace entrega a Santi Cazorla de una camiseta de homenaje. De leyenda a leyenda.
TODO PREPARADO | Ya salen Villarreal y Oviedo al Estadio de la Cerámica.
LA PREVIA | Restan pocos minutos para que arranque el partido, es momento de repasar la previa con todos los datos del partido.
PALABRA DE MARCELINO | Os dejamos las declaraciones del técnico amarillo antes de afrontar el primer partido de liga.
MERCADO DE FICHAJES | Os dejamos las claves del mercados de fichajes en clave amarilla.
LAS PALABRAS DE MOURIÑO | Os dejamos las declaraciones de Mouriño en su presentación con el Submarino.
LAS NECESIDADES DEL EQUIPOS | Os dejamos un reportaje en el analizamos las necesidades del equipo amarillo de cara a esta temporada.
OBSEQUIO INSTITUCIONAL | Detalle del Villarreal CF al Real Oviedo en la previa del partido.
