La previa | Un Villarreal en construcción debuta ante el Oviedo de Cazorla

Dicen los técnicos que los resultados en pretemporada no sirven de mucho. Los entrenadores utilizan los llamados bolos de verano para repartir cargas y ver la evolución táctica y físicas de sus futbolistas, principalmente de los nuevos. Y en el fútbol moderno se une otro hándicap: el hecho de que ninguna plantilla llega con la totalidad de sus efectivos debido a que las temporadas arrancan antes del cierre del mercado de fichajes.

El Villarreal CF no está al margen de ello. De hecho, resultados a parte en los amistosos estivales, el Submarino ha visto cómo ha perdido por el camino a dos de sus baluartes defensivos, los centrales Logan Costa y Willy Kambwala, y su goleador, Ayoze Pérez. Los dos primeros tras lesionarse de larga duración y pasar por el quirófano, mientras que el tinerfeño sigue arrastrando una lesión de aductores desde el primer bolo veraniego ante el Basilea suizo.

Faltan refuerzos

A ello, cabe destacar que de aquí al 1 de septiembre, fecha del cierre del mercado de fichajes (a las 23.59 horas), podrían llegar dos defensas, dos delanteros e incluso un portero. Y también salir de la entidad alguno de los jugadores que este viernes tengan minutos.

Con todo ello, el técnico del Submarino, Marcelino García Toral, tiene perfilado un equipo con alguna duda, principalmente en ataque, pero de nivel para superar esta noche a un recién ascendido como el Real Oviedo en el Estadio de La Cerámica (21.30 horas).

Toni Losas

Luiz Júnior parece tomar la delantera en la portería; la defensa contará con Mouriño y Sergi Cardona en los laterales, con el Jefesito Juan Foyth y Rafa Marín en el eje de la zaga. En la medular, Dani Parejo comandará la creación de juego, con Pape Gueye como escudero en el doble pivote, sin descartar la presencia de Santi Comesaña.

Mientras que para el ataque las opciones de que dispone el preparador del Submarino son más variadas. Sobre el papel, Nicolas Pepe partirá desde la banda derecha y Yeremy Pino desde la izquierda, dejando el recién fichado Alberto Moleiro y al recuperado Ilias Akhomach en el banquillo.

Ilias Akhomach, sonriente en el primer día de trabajo del Villarreal CF. / Villarreal CF

Y en la delantera Gerard Moreno es fijo y el joven Etta Eyong puede tener una gran oportunidad. En caso de que Marcelino se decante por pasar a la punta a Pepe, relegando al camerunés Eyong al banquillo, Moleiro, Ilias e incluso Comesaña optarían a la vacante de Pepe en la medular.

Recibimiento a Cazorla

Un partido que será emotivo y especial porque en el rival estará toda una leyenda en activo del Villarreal y de la selección española como es Santi Carzorla, ídolo tanto en La Cerámica como en el Carlos Tartiere, ya que fue clave para el ascenso del Real Oviedo durante la pasada campaña.

En teoría, el asturiano iniciará el choque desde el banquillo, pero será reconocido y recibirá una sonora ovación antes del choque, y a buen seguro que, en caso de entrar, se le aplaudirá también porque el club le hará entrega de una camiseta conmemorativa con el número de partidos que jugó en el Submarino.

Llega el debut de un Submarino en construcción, todavía con varias posiciones a definir en cuanto a refuerzos, en el ilusionante año del regreso a la Champions.