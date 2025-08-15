Tebas, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Estoy convencido de que se va a jugar"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, está "convencido" de que el Villarreal-Barça de la 17ª jornada de LaLiga se podrá disputar finalmente en Miami. Frente a las anunciadas presiones del Real Madrid y las voces en contra en el fútbol español, el dirigente estima que "este año se dan las circunstancias" y calcula que ese partido podría ser una realidad antes de "finales de septiembre".

Tebas ha hecho esta valoración durante una entrevista en el programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional de España. El presidente de LaLiga ha recalcado que la disputa de dicho partido en EEUU "la solicitan los dos clubes de manera voluntaria" y que el organismo que él dirige está "empujando" para que sea una realidad porque les parece "adecuado". "O hacemos cosas, o las ligas nacionales seremos relevantes", ha advertido.

Frente a las críticas sobre una posible adulteración de la competición, esgrimidas por el Real Madrid y otros clubes, Tebas ha negado la mayor. "¿Va contra la integridad de la competición que el Real Madrid inscriba en el filial a un jugador [Mastantuono] que solo va a jugar en el primer equipo? Para mí no", ha lanzado con retranca el dirigente oscense sobre el ataque de "integritis" que está viendo.

Problemas con las inscripciones

Acerca de las dificultades de muchos clubes para inscribir futbolistas por falta de margen salarial, entre ellos el Barça, el Sevilla o el Levante, Tebas ha remarcado que "hay un reglamento que todos los clubes conocen y cumplen". Y ha negado que este verano haya mayores problemas que en estos mercados, resaltando que "los deberes hay que tenerlos hechos el 31 de agosto y el 99% de los equipos los hacen".

Sobre las novedades en el arbitraje, Tebas se ha felicitado por la voluntad del nuevo Comité Técnico de Árbitros de reducir las intervenciones del VAR a "errores flagrantes" y ha mostrado su confianza en Fran Soto como nuevo presidente del organismo, "un buen gestor que ha demostrado ser un gran profesional en el ámbito de la abogacía".