El calvario de Gerard Moreno en el Villarreal... conoce el alcance de su nueva lesión
El capitán del Submarino reconoce en sus redes su "nueva frustración" y "que en estos últimos años no pueda estar un tiempo largo sin pensar en contratiempos me consume"
Aunque digan que en el fútbol no hay justicia, el fútbol es en demasiadas ocasiones injusto. Y no es ni una incongruencia ni un facilismo. Si alguien no se merece el ostracismo que está sufriendo por las lesiones en las últimas temporadas, ese es Gerard Moreno.
Cuando estaba más fino que nunca, cuando volvía a sentirse importante, cuando era protagonista en el juego del Villarreal CF y cuando estaba destinado a liderar al Submarino, el Killer de Santa Perpètua de Mogoda volvió a ver la cruz, el infortunio en forma de lesión, un nuevo KO, otro contratiempo inesperado. El enésimo.
Corría el minuto 46, en el primer partido liguero ante el Real Oviedo, con cómodo triunfo 2-0 cuando, dando un pase que terminó en córner, Gerard daba un saltito y se llevaba la mano a los isquiotibiales de la pierna izquierda. «Me ha dado un pinchazo», le decía a Yeremy, que le abrazaba mientras Gery se quitaba el brazalete, ante la cara de incredulidad de Cardona.
A falta de pruebas y de la determinación precisa de la lesión, Mediterráneo ha podido saber que el jugador sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda (habrá que ver su grado o si es micro). Una lesión que, de confirmarse, le tendría entre cuatro a seis semanas de baja.
Su sentir
El propio Gerard expresó este sábado públicamente su sentir en sus perfiles de redes sociales: «Empezamos la temporada sumando +3 a vuestro lado! En lo personal no me quiero adelantar mucho hasta que no haya pruebas pero no os podéis imaginar lo frustrante que es no poder tener continuidad haciendo todo lo que está en mi mano para poder estar bien», dijo.
«Seguiré buscando la manera de poder estar y sumar.. Seguiré trabajando porque tengo una familia maravillosa que esta siempre a mi lado y a mucha gente que quiere que esté bien y me anima a ello», argumentaba.
«Ahora estaba volviendo a disfrutar, volviendo a sentirme bien, volviendo a tener ganas de más.. Pero bueno lo haré otra vez para volver a sentirme así. Y sí, hay lesiones que son mucho más complicadas y de más duración, pero que en estos últimos años no pueda estar un tiempo largo sin pensar en contratiempos me consume», siguió.
«No soy mucho de expresarme pero necesitaba hacerlo, aunque solo sea para sacar un poco la rabia que tengo dentro». añadió. «Al fin y al cabo lo importante es que el equipo sume victorias y vosotros junto a nosotros las podamos disfrutar. Endavant», finalizó.
