Marcelino entra en el Olimpo de los mejores entrenadores del Villarreal

Marcelino García Toral ya está en el Olimpo de los mejores entrenadores del Villarreal CF. Junto a Unai Emery y Manuel Pellegrini, el preparador asturiano forma parte del selecto top-3 de históricos en el banquillo del Submarino.

En sus dos etapas distintas en el club de la Plana Baixa, tres temporadas y media de la 2021/13 a la 2015/16, y campaña y media en la actual, desde la 2023/24 y a la que habrá que añadirle lo que logre en el presente ejercicio 2025/26, el actual míster amarillo sigue escribiendo su historia en la entidad.

El técnico groguet ya es el entrenador con más victorias en el fútbol profesional al frente del Villarreal al alcanzar las 124, con la lograda el pasado viernes ante el Real Oviedo (2-0) en la primera jornada de LaLiga y superar así al chileno Manuel Pellegrini.

Marcelino y su cupero técnico, en la ofrenda a los patronos. / Kmy Ros

Grandes registros

Con el triunfo por 4-2 ante el Sevilla en la última jornada de la pasada campaña, el asturiano igualó los 123 triunfos del ahora entrenador del Real Betis y, al repetir triunfo ante el Oviedo, también en La Cerámica, le adelantó.

Marcelino ha alcanzado las 124 victorias en 250 partidos oficiales (21 en Segunda División), mientras que Pellegrini sumó 123 en 259, por lo que el porcentaje del asturiano ya es algo mejor. Sus otros 126 encuentros como groguet se dividen en 64 empates y 62 victorias.

«Bienvenido sea todo lo positivo, aunque es un registro que se alcanza porque llevo mucho tiempo aquí, y ojalá pueda estar mucho tiempo más en el futuro», señaló tras vencer al Oviedo.

Marcelino García Toral, referente en el Villarreal. / Villarreal CF

El desglose

Marcelino vive su segunda etapa en el Villarreal. La primera abarcó desde la temporada 2012/13 a la temporada 2015/16; mientras que en esta segunda y actual etapa llegó al equipo con la campaña 23/24 en marcha. Uniendo ambas, el asturiano ha logrado 13 victorias en Segunda División, 9 en Copa del Rey, 83 en Primera División y 19 en la UEFA Europa League.

Si hablamos únicamente de la máxima categoría, el asturiano ha dirigido al Villarreal 178 partidos en Primera, con 83 victorias, 48 empates y 47 derrotas.

El último se sus triunfos fue el pasado viernes, en la 1ª jornada de LaLiga ante el Oviedo (2-0), donde el joven Etta Eyong abrió la senda del triunfo en el primer acto.

Etta Eyong abrió el marcador ante el Oviedo con un remate de cabeza. / Toni Losas

Etta Eyong

Al respecto, el entrenador groguet elogió al camerunés por su nuevo gol: «Si ha jugado es porque se lo ha merecido a lo largo de la pretemporada donde ha metido tres goles, algunos ante equipo importantes». «Trabaja muy bien, gran profesional y enorme persona. Todo lo que haga es una satisfacción, por él, por el equipo y por todos. Encuentra el gol porque se posiciona muy bien y encuentra oportunidades. Fue un buen gol, nada fácil en su ejecución», dijo.

En cuanto el futuro del africano, el técnico fue sincero: «Veremos lo que ocurre. Cuando se cierre el mercado se cerrará la plantilla y veremos lo mejor para todas las partes. Hay que ver que es l, mejor para club y futbolista y tratar de llegar al mejor acuerdo. Esta aprovechando la oportunidad y estamos contentos con su rendimiento».

Gerard Moreno se retira lesionado durante el Villarreal-Oviedo. / Toni Losas

Lesión de Gerard

A su vez, el duelo ante el Oviedo supuso otro contratiempo, una nueva baja en ataque con la lesión de Gerard Moreno: «Sin duda fue lo mas negativo y es una pena . Había entrenado sin problemas musculares. Creo que estaba a un gran nivel mostrándose como un jugador importante, con cada vez más presencia en el área donde es determinante».

«Lo certificó ante el Oviedo, pero es una pena. Esperamos que sea leve y que pueda estar lo mejor posible. Es importante para el equipo y para él. Que no pierda el buen momento de forma», indicó.

Es más, en cuanto a las necesidades de mercado, fue tajante: «Tenemos desde hace tiempo los objetivos arriba claros. La lesión de Gerard no nos modifica para nada». Palabra de técnico de récord.