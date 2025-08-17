El Villarreal negocia por el delantero canadiense Tani Oluwaseyi

Al margen de las lesiones de delanteros como Ayoze Pérez y Gerard Moreno, el Villarreal CF sigue trabajando por incorporar dos delanteros para apuntalar su plantilla. Lo dijo Marcelino tras conocerse el KO de su capitán ante el Oviedo: «Sabemos los objetivos que queremos arriba y la lesión de Gerard no nos trastoca nada».

Es por ello que la dirección deportiva del Submarino, encabezada por su consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y por el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, siguen en busca de los dos perfiles de delantero que ha solicitado Marcelino García Toral.

Uno de ellos es el de un ‘9’ similar a Thierno Barry o lo que fuera en su día Bakambu, es decir, un ariete de corte africano, con dicha constitución física independientemente de si es nacido en dicho continente o en otra zona del planeta. Un atacante que vaya a los espacios, sea potente, tenga movilidad, pueda armar contragolpes y sea rompedor en el área.

Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá y delantero del Minnesota United, es pretendido por el Villarreal. / Agencias

Negociaciones

Y el objetivo inminente en el que trabaja ahora la dirección deportiva amarilla es el canadiense Tani Oluwaseyi. Según ha informado este domingo Mateo Moretto, el club de la Plana Baixa negocia con su club propietario, Minnesota United, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, por el traspaso del compañero de Tajon Buchanan en la selección absoluta de Canadá.

Mediterráneo ha podido saber que el Submarino ya presentó una oferta por el futbolista de alrededor de 3,5 millones de euros, la cual fue rechazada. Pero las negociaciones siguen abiertas.

De hecho, el precio de salida por el delantero de 25 años, nacido en Abuja (Nigeria) pero criado en Canadá y EEUU, es de 5 millones de euros. Al respecto, clubs de la Chsmpionship inglesa como el Preston North End y el Swansea City han preguntado por él.

Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá y delantero del Minnesota United, es pretendido por el Villarreal. / Agencias

Potencia y mucha llegada

Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi (Abuja, 15-05-2000) suma 12 goles y 8 asistencias en 28 partidos en el presente ejercicio 2025 con el Minnesota United, mientras que con Canadá suma 15 partidos oficiales y 2 goles. El canadiense fue seleccionado por el Minnesota en el número 17 del SuperDraft de la MLS de 2022. En 2023 fue cedido al San Antonio FC, equipo de la USL Championship, donde anotó 16 goles y dio 7 asistencias, y regresó al primer equipo en 2024. Es el ariete que quiere Marcelino.