El futuro de Etta Eyong en el Villarreal... ¿en el aire?
El delantero camerunés presentó su candidatura a permanecer toda la temporada en el primer equipo con su gol ante el Oviedo: "De aquí no me muevo"
Pero el Submarino está buscando reforzarse con dos atacantes que podrían cerrarle la puerta, por lo que no se descarta que pueda salir cedido
Etta Eyong protagoniza uno de esos cuentos de hadas que de vez en cuando surgen en el fútbol. Llegó desde su Camerún natal sin hacer ruido al juvenil del Cádiz CF. Tras jugar en la cantera gaditana y en el Cádiz B, en verano del 2024 el Villarreal CF vio en él una gran oportunidad de mercado, fichándolo por 1 millón de euros para su filial pero con perspectiva de ir amoldándolo para dar el salto a la élite.
Un salto que se dio en la recta final de la pasada temporada, donde intervino en cuatro partidos, con un total de 33 minutos, anotando un gol en Girona clave para el billete a la Champions, en el triunfo por 0-1 sobre la bocina.
Otra reivindicación
El camerunés de 21 años ha trabajado duro en la pretemporada en busca de un hueco en el primer equipo. Sus tres goles en amistosos estivales, las lesiones y la no llegada, de momento, de los dos refuerzos para la delantera que ha pedido Marcelino García Toral han provocado que, por ahora, sea uno de los componentes del Villarreal.
Su profesionalidad y buen hacer le valieron incluso para ser titular en el debut ante el Real Oviedo, anotando el 1-0 en el minuto 29. Un tanto que le espoleó en su lucha por permanecer en la plantilla tras el cierre del mercado de verano.
Sus sensaciones y el futuro
"De aquí no me muevo, no me quiero ir a ningún sitio", dijo con la ilusión e inocencia de un joven recién llegado ante la gran oportunidad que tiene ante sí.
«Me he encontrado bien, igual que la pretemporada. Nos conocemos ya mucho con los compañeros y eso nos va a ayudar mucho para los siguientes partidos», añadió. Lo cierto es que, en caso de que lleguen dos delanteros antes del 1 de septiembre, Etta Eyong podría salir cedido, siendo el Levante UD uno de los clubs mejor colocados. El futuro de camerunés está en el aire.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- Orpesa activa su plan contra la reserva de playa: retiran en una mañana 29 sombrillas y 35 tumbonas
- Adiós a la maleta de mano gratuita de Ryanair: este es el nuevo tamaño del equipaje del avión
- Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón
- Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes
- Un macrotapón con 8 carros de compra y ruedas obstruye la Séquia Major de Vila-real
- Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo
- Una playa de Castellón es la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE