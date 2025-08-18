Tiago Geralnik abandona el Villarreal

El mercado de fichajes de verano sigue su curso y en las oficinas del Villarreal CF el movimiento no para. La secretaría técnica está centrada en los fichajes para el primer equipo, que ya ha iniciado LaLiga 2025/26 con triunfo ante el Oviedo en el Estadio de la Cerámica, pero no se pierde de vista tampoco la Cantera Grogueta.

En este sentido, una nueva baja se ha producido este lunes. Se trata de Tiago Geralnik, que pone rumbo al Lusail SC catarí a partir de esta temporada.

"El Villarreal CF y el Lusail SC han alcanzado un acuerdo de traspaso por Tiago Geralnik, que jugará en el conjunto catarí a partir de esta temporada. El argentino recaló en la Cantera Grogueta procedente de River Plate en 2020. Jugó la UEFA Youth League con el Submarino y fue uno de los futbolistas que defendió los intereses del Villarreal B en Segunda División (2022/23 y 2023/24). El club le agradece su compromiso y entrega durante su etapa como groguet y le desea la mayor de las suertes en su nueva andadura profesional", ha expresado el Submarino en un comunicado.

La despedida de Tiago

Por su parte, el propio jugador también se ha despedido de la afición del Submarino en sus redes sociales, destacando que se sintió "como en casa" desde el primer día de su llegada al club de la Plana Baixa.