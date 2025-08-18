El Villarreal facilitará la salida a Denis Suárez, con pie y medio en el Celta

No solo de fichajes vive el Villarreal CF. El club de la Plana Baixa también debe aligerar su plantilla en aquellos futbolistas que no entran en los planes deportivos de Marcelino García Toral. Uno de los casos es el de Denis Suárez, centrocampista que sabe de primera mano que será la quinta opción en la medular y que podría abandonar el Submarino.

A sus 31 años, el jugador gallego llegó en verano del 2023 en su segunda etapa en el club amarillo, pero las lesiones no le ha dejado tener la continuidad deseada.

Al de Salceda de Caselas (comarca de Vigo, Pontevedra) le resta solo esta temporada de contrato con el Villarreal, siendo uno de los futbolistas que cuenta con una ficha elevada. Es por ello que desde la entidad se le comunicó que, en caso de encontrar una oferta que le satisfaga, se le facilitaría la salida.

Juan Foyth (c), Yeremy Pino, Gerard Moreno y Denis Suárez, los tres por detrás en segundo plano, en un entrenamiento del Villarreal CF. / Erik Pradas

Denis cuenta con dos ofertas de Primera División, pero solo una de ellas le seduce y pasa por volver a casa. El vigués tiene una propuesta para regresar al Celta, que necesita sacar del club a Cervi o Aidoo para firmarle.

El gallego terminó mal en su anterior etapa en el conjunto celeste con el expresidente, Carlos Mouriño. Ahora, con su hija Marián como presidenta, ambas partes se han reconciliado. El técnico del Celta, Giráldez, lo ha pedido. Todo hace indicar que no habrá problemas y Denis regresará de nuevo a casa.

Denis Suárez (i) e Ilias Akhomach en Ecoceramic. / ECOCERAMIC

Su relación con el Celta

La relación de Denis Suárez con el Celta ha experimentado numerosos vaivenes. Mouriño siempre le había agradecido su disposición en un traspaso al Manchester City, cuando aún era adolescente, que ayudó al club a sobrevivir en tiempos de proceso concursal. La calidez en los contactos siempre se mantuvo hasta propiciar su vuelta en el verano de 2019 a cambio de 12,9 millones. Esa "operación retorno", de la que también formaron parte Rafinha o Santi Mina, no tuvo el rendimiento esperado.

El desempeño de Denis fue irregular en los ejercicios siguientes, alcanzando su mejor versión con Coudet. No fue el fútbol lo que determinó el divorcio, sino el "caso Bryan Bugarín" y la influencia que la agencia de representación de Denis había adquirido en A Madroa.

Denis Suárez, siendo objeto de una dura entrada con el Villarreal. / EFE

La segunda etapa amarilla

Denis se fue al Espanyol en enero de 2023, cedido hasta extinción de contrato, tras varios meses apartado del equipo. No pudo contribuir a evitar el descenso del cuadro barcelonés y se acabó mudando al Villarreal con Marcelino; seguramente el equipo y el entrenador con los que más ha brillado. Sin embargo, no ha podido repetir éxito.

Lastrado por los problemas físicos en el inicio, no ha llegado a ser un jugador importante en la ecuación del conjunto groguet y la directiva que preside Fernando Roig busca rescindir la relación para ganar flexibilidad económica de cara a los objetivos que aún maneja en estas semanas de agosto: fichar dos defensas y dos delanteros.