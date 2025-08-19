El mercado de fichajes del Villarreal se cuece a fuego lento: ¡Los nombres propios!

El Villarreal CF lo tiene claro: nunca se va a romper su política de sostenibilidad económica marcada desde hace más de dos décadas por su presidente, Fernando Roig. No endeudar al club y no gastar más de lo que se ingresa son dos premisas infranqueables.

Ya lo dijo el propio máximo accionista de la entidad la pasada semana cuando hizo su tradicional balance previo al inicio de cada temporada: «Somos una entidad saneada. Sin deudas. Todo se reinvierte en el club. La filosofía del club es sostenibilidad económica. No nos podemos endeudar de ninguna manera».

Es por ello que los responsables de la parcela deportiva, encabezados por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, tienen claro que no van a precipitarse a la hora de cerrar los refuerzos que faltan por incorporar de aquí al 1 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado estival.

Con paciencia, negociando a consciencia y sin precipitación. Así, cociéndolos a fuego lento, afronta los últimos fichajes la dirección deportiva amarilla.

Alex Freeman (d), jugador del Orlando City que interesa al Villarreal. / EFE

Los perfiles

Dos defensas, o bien dos centrales o un lateral derecho joven y con proyección y un central, y dos delanteros, uno de estilo Thierno Barry y el otro un ‘9’ consolidado en la élite, son los objetivos inmediatos del club de la Plana Baixa.

Las lesiones de los centrales Willy Kambwala y Logan Costa, la de este último de larga duración, y la no existencia de un lateral derecho puro en la plantilla, sin contar a Adrià Altimira que sobre el papel debe salir, obligan a peinar el mercado en busca de dos defensas, que es lo que ha pedido Marcelino.

En la delantera la situación es similar, ya que Ayoze Pérez está lesionado y la fiabilidad en cuanto a problemas físicos de Gerard Moreno han provocado que el entrenador asturiano del Submarino haya solicitado dos atacantes antes del cierre del mercado, que en caso de que sea dicha cantidad de arietes los que lleguen, ello provocaría que Etta Eyong, joven camerunés de 21 años, salga como cedido a un club de Primera División en busca de continuidad.

Renato Veiga, central portugués del Chelsea que interesa al Villarreal. / Agencias

Los casos

Yendo por líneas. El club trató de cerrar en silencio a un lateral derecho con enorme proyección como es Alex Freeman, internacional por Estados Unidos de 21 años que pertenece al Orlando City de la Major League Soccer (MLS). Una operación que no está descarada, pero su club, por ahora, está cerrado en banda en busca de renovar al jugador con el propósito de venderlo a posteriori (no les gustaría que fuera este verano) más caro.

Referente mundial para la zaga

Dicho caso no preocupa tanto como el reforzar el eje de la zaga. Por ello, el foco está puesto ahora en un central de primer nivel y, si no llega el lateral, otro central de proyección. El principal objetivo, por el que está negociando el Submarino es Renato Veiga, central internacional por Portugal del Chelsea de 22 años.

Su llegada es prioridad, pero los ingleses querrían un traspaso, solicitando alrededor de 34 millones de euros (unos 30 millones de libras). Pero en el Villarreal no se contempla, por ahora, abonar una cifra así por un zaguero.

El jugador ve con buenos ojos jugar la Champions con el conjunto amarillo y, por ahora, se está teniendo paciencia en busca de una cesión, haciéndose cargo de su elevada ficha, que es la idea que espera poder atar la entidad grogueta antes del 1 de septiembre.

Axel Disasi, central internacional por Francia que pertenece al Chelsea, interesa al Villarreal. / Agencias

Otra alternativa

También negoció el Submarino por un compañero de Veiga, el internacional francés Axel Disasi, por cuyo traspaso el Chelsea solicita alrededor de 30 millones de euros. Un caso similar, ya que solo se contempla una cesión.

Ambos jugadores no entraron en la convocatoria de Enzo Maresca en el debut en la Premier League del Chelsea, por lo que el club londinense les busca una salida.

Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá y delantero del Minnesota United, es pretendido por el Villarreal. / Agencias

La delantera

En cuanto a los atacantes. El perfil de uno de los delanteros pretendidos es similar a Barry: joven, potente, que ataque los espacios y con enorme margen de mejora. Dicho futbolista es el internacional canadiense Tani Oluwaseyi, de 25 años, y que milita en el Minnesota United, club que rechazó una primera oferta de 3,5 millones.

Ahora, ambas entidades siguen negociando, siempre que los amarillos lleguen a un mínimo de 5 millones. Los norteamericanos tienen una nueva propuesta sobre la mesa y en Miralcamp hay optimismo ante la posibilidad de firmar en breve al ariete.

El gigante Dovbyk, de la Roma, interesa al Villarreal. / AP

Más paciencia habrá que tener con el ‘9’ que apuntale la plantilla. Se busca un delantero de los considerados cracks, probablemente en calidad de cedido, haciéndose cargo de la ficha. La opción del ucraniano Artem Dovbyk, de la Roma, sigue vigente, aunque el Nápoles se ha unido a la puja ante la lesión de gravedad de Lukaku.

Alexander Sorloth, en el Mundial de Clubs de la FIFA con el Atlético de Madrid. / Mark J. Terrill / AP

¿Posible regreso?

Y otra alternativa que no se descarta sería la del examarillo Alexander Sortloth, ya que el noruego parece no contar para el Cholo Simeone en el remodelado Atlético de Madrid. Si hay posibilidad, en el Submarino afrontaría dicho regreso a modo de préstamo. Pero todo ello, ya se sabe... a fuego lento.